Експерт: українські акції на зарубіжних ринках упали

Українські акції на зарубіжних ринках падали в ході сьогоднішніх торгів.

Про це в коментарі агентству УНІАН повідомив старший аналітик інвестиційної компанії Phoenix Capital Андрій Нестерук.

За його словами, на тлі подій у Польщі також падали українські папери, що торгуються на Варшавській фондовій біржі. Акції аграрного сектору демонстрували негативну динаміку. «Кернел» упав на 2,3% на тлі значних обсягів торгів, «Астарта» просіла на 0,9%. «Укрпродукт» знизився на 4,7% напередодні звітності за 2009 рік.

Аналітик зазначив, що акції Ferrexpo на іноземних біржах сьогодні втратили 2,6%, ТММ - 4,4%. Зростання продемонстрували лише папери нафтогазового сектору. JKX піднявся на 3,7%, Regal Petroleum додав 0,7%.