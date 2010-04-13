НБУ скоротив кількість ОВДП у своєму портфелі на 1,3 млрд. грн.

Національний банк України минулого тижня, з 6 до 12 квітня 2010 року, скоротив кількість облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) у своєму портфелі на 1,3 млрд. грн. - до 71,6 млрд. грн.

Про це йдеться у повідомленні, оприлюдненому на сайті НБУ.

Згідно з повідомленням, комерційні банки за вказаний період збільшили обсяг урядових паперів у своїх портфелях на 0,603 млрд. грн. - до 24,881 млрд. грн.

Сума ОВДП у власності нерезидентів збільшилася з 2,469 млрд. грн. до 2,596 млрд. грн., інших власників - з 3,308 млрд. грн. до 3,333 млрд. грн.

Загалом обсяг ОВДП в обороті з 7 до 12 квітня скоротився з 102,955 млрд. грн. до 102,410 млрд. грн.

Як повідомляв УНІАН, до держбюджету України за результатами розміщення на первинних аукціонах ОВДП в березні поступило 8,610 млрд. грн. (з початку року - 13,642 млрд. грн.). Усього з початку року було розміщено урядових паперів (з урахуванням ОВДП, випущених для рекапіталізації) на загальну суму 20,032 млрд. грн.

Також у березні НБУ проводив операції з двостороннім котируванням держоблігацій України, за результатами яких продано держоблігацій (за номінальною вартістю) на суму 1,749 млрд. грн. (з початку року - 3,724 млрд. грн.) придбано - на суму 1,082 млрд. грн. (з початку року - 2,156 млрд. грн.).