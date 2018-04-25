Український фондовий ринок шукає натхнення у світовій економіці

На минулому тижні український фондовий ринок орієнтувався на світові майданчики і в цілому демонстрував зростання, відновлюючись після попередньої корекції. У понеділок, 5 квітня, на вітчизняних біржах був вихідний, пов`язаний з Великодніми святами. Світові індекси цього дня виросли, підготувавши грунт для росту українських майданчиків у вівторок.

Як повідомив стратег компанії Astrum Investment Management Костянтин Литвин, у понеділок позитивна макростатистика рухала світові ринки акцій вгору, і фондові індекси знаходилися на нових максимумах. На міжнародних майданчиках спостерігалося упевнене зростання завдяки позитивним даним щодо ринку праці у США, а також понеділковим новинам з ринку нерухомості і сфери послуг американської економіки. У березні безробіття у США залишилося на колишньому рівні - 9,7%, проте, в економіці додалися 162 тис. робочих місць. Економісти чекали, що в березні додасться 200 тис. робочих місць, велика частина яких припаде на тимчасові роботи в державному секторі, пов`язані з переписом населення. Проте, тільки перепис забезпечив 48 тис. нових робочих місць, а усі інші були створені приватним сектором. Це є безумовно позитивним чинником для економіки США, яка рік тому втрачала по 700 тис. робочих місць на місяць, а сьогодні вже генерує нові робочі місця.

За інформацією стратега, у понеділок Інститут управління постачаннями заявив, що індекс активності сервісних секторів економіки виріс в березні до 55,4 пункта, перевищивши навіть найоптимістичніші ринкові очікування, які були в діапазоні 53-55 пунктів. На сферу послуг доводиться близько 80% робочих місць і близько 70% ВВП США. Поліпшення активності у сфері послуг США є первинним чинником подальшого відновлення американської економіки. Очевидно, що після відновлення виробничого сектора поліпшення поширилися і на сферу послуг.

К. Литвин також заакцентував зростання угод з продажу нерухомості в США у березні на 8,2%, тоді як ринок чекав подальшого зниження продажів. Такий показник цілком може стати передвісником масштабнішого відновлення ринку нерухомості. Проте, прибутковість по 10-річних американських казначейських облігаціях виросла в понеділок до 4% через зниження попиту на держпапери. Подальше збільшення прибутковості на довгому кінці кривої приведе до зростання вартості капіталу, вираженої у дорожчанні споживчих і комерційних кредитів. А це, у свою чергу, негайно відіб`ється на зниженні і без того низького попиту на кредити, вважає стратег.

У понеділок індекс DJIA виріс на 0,4% - до 10973 пунктів, а індекс S&P 500 збільшився на 0,8% - до 1187 пунктів. Нафта продовжила рости на тлі загального оптимізму на фондових ринках, подорожчавши до 86,5 долара за барель марки WTI.

У вівторок, 6 квітня, український фондовий ринок відкрився зниженням, протее, в ході торгів зміг відновитися і за підсумками дня продемонстрував зростання.

За словами трейдера інвестиційної компанії Phoenix Capital Ірини Барабанової, вітчизняні майданчики відновлювалися після падіння на попередніх декількох сесіях. На українському ринку акцій у вівторок переважали оптимістичні настрої. Сильніше від інших піднімалися папери банківського сектора : "Укрсоцбанк" (+2,16%) і "Райффайзен банк Аваль" (+2,72%), а також акції металургійних підприємств (Алчевський меткомбінат додав 4,67%), які відігравали падіння. Крім того виросли після попереднього зниження акції Північного ГЗК (+4,84%). Загальна ж активність на ринку була досить низька.

Індекс ПФТС за підсумками торгів у вівторок підвищився на 2,23% - до 929,39 пункта. Загальний обсяг торгів склав 311 млн. 151 тис. грн. Індекс Української біржі виріс на 2,10% - до 2344,51 пункта. Загальний обсяг торгів склав 60 млн. 947 тис. грн.

К. Литвин зауважив, що у вівторок торги в Америці і Європі проходили спокійно на тлі відсутності сильних каталізаторів руху. У США ніякої істотної макроекономічної статистики не виходило. У Європі Sentix оголосила, що індекс оптимізму інвесторів в ЄС в квітні виріс з - 7,5 до 2,5 пункта, перевищивши ринкові очікування в - 5,9 пункту. У середині дня негативний вплив на ринок зробив невтішний прогноз розробника програмного забезпечення CA Inc. Під тиском цієї новині знизилися перед відкриттям американського ринку ф`ючерси на фондові індекси в Європі і США. Проте, після відкриття американські ринки спрямувалися вгору, підкреслюючи сильні позитивні настрої на ринку, які зберігаються вже п`ятий тиждень.

За словами К. Литвина, у вівторок поновився тиск на євро через зростання дохідностей на грецькі держоблігації на тлі непорозумінь навколо відсотка, під який ЄС виділить Греції кредит. Німеччина наполягає на тому, щоб Греція платила ринковий рівень у 6-6,5%, тоді як ЄС хоче виділити Греції кредит під 4-4,5%, які платить Португалія. У підсумку прибутковість грецьких облігацій продовжувала зростати, а євро відновило падіння.

Проте, підкреслив стратег, фондові і сировинні ринки на такому фоні поводилися досить стійко. При цьому нафта і золото подорожчали на тлі зростання долара, що є досить рідкісним явищем. За підсумками торгів 6 квітня індекс DJIA не зазнав істотних змін, закрившись на позначці 10970 пунктів, а індекс S&P 500 підріс на 0,2% - до 1189 пунктів.

У середу, 7 квітня, український фондовий ринок продовжив підйом - тепер уже на противагу даним зі світових майданчиків. Слід звернути увагу, що зарубіжні новини, в цілому позитивні, нині все ж мають суперечливий характер (навіть у межах одного дня), і інвестори доки не надто упевнені в стійкості позитивного тренду.

Як сказала економіст відділу інвестиційного консалтингу компанії "Альтана Капітал" Яна Лаврик, у середу торги на Українській біржі пройшли досить волатильно без переважання єдиної тенденції. Інвестори у невизначені щодо подальшого тренду, і це виявляється у різноспрямованому русі котирувань і в частій зміні напрямів ринку. Економіст вважає, що в середу зовнішній фон був суперечливим. Більшість азіатських індексів закріпилися в зеленій зоні на оптимістичних протоколах засідання ФРС і збереженні ЦБ Японії процентної ставки на незмінному рівні. Торги в Європі почалися на мінорній ноті. Інвестори побоюються, що активне зростання фондових ринків значно випереджає відновлення реального сектора економіки. Основною загрозою уповільнення економічного зростання у світі залишається високе безробіття, яке, у свою чергу, стримує зростання споживчих витрат, що становлять вагому частину ВВП розвинених країн.

Проте, підкреслила економіст, на противагу зарубіжним ринкам індекс УБ все-таки зміг закріпитися на позитивній території, головним чином за рахунок точкових покупок в окремих емітентах. На 3,75% виросли акції "Стіролу", незважаючи на заяви прем`єр-міністра України Миколи Азарова про зупинку вітчизняного хімпрому при збереженні ціни на імпортний газ на колишньому рівні. "Мабуть, інвестори чекають позитивного результату російсько-українських переговорів в галузі енергетичного питання", - припускає Я.Лаврик.

За словами економіста, краще від ринку у середу торгували акції Сумського НВО ім. Фрунзе (+3,4%), Північного ГЗК (+2,10%), Харцизького ТЗ (+2,02%), Ясиновського КХЗ (+1,17%), "Мотор Січі" (+1,07%). Серед неліквідних паперів істотне зростання показали папери "Запоріжсталі" (+12,05%) на тлі активних розмов про приватизацію підприємства. Гірше за ринок виглядали акції металургійного сектора, вагонобудівників, банків. Найбільший попит мали акції Алчевського МК (8,98 млн. грн.), Єнакіївського МЗ (339 млн. грн.), Мотор Січ (3 млн. грн.).

Індекс ПФТС за підсумками торгів в середу підвищився на 0,35% - до 932,61 пункта. Загальний обсяг торгів склав 331 млн. 214 тис. грн. Індекс Української біржі виріс на 0,34% - до 2352,55 пункта. Загальний обсяг торгів склав 49 млн. 73 тис. грн.

Водночас, зазначив К. Литвин, американські і європейські фондові ринки в середу закрилися падінням котирувань на тлі зниження цін на нафту і промислові метали, а також негативних макроекономічних даних в США. Цього дня вийшли дані про обсяги споживчого кредитування в США в лютому, які показали скорочення споживчих кредитів на 11,5 млрд. дол., що виявилося набагато гірше від навіть найпесимістичніших прогнозів падіння на 8,7 млрд. дол. Консенсус прогнозів знаходився на рівні збільшення кредитів на 500 млн. дол. Таким чином, темпи падіння кредитування знаходяться на рівні літа 2007 року. Падіння обсягу споживчих кредитів сталося за рахунок виплат кредитів і дефолтів на тлі відсутності зростання виданих кредитів. Такі процеси прямо вказують на істотні дефляційні процеси, що переважають в економіці США, пояснив К.Литвин.

Стратег також підкреслив, що у грецьких комерційних банків наступила криза ліквідності і вони попросили допомоги. У першому кварталі з грецької банківської системи було виведено 8,4 млрд. євро, що складає 3,4% від загальної кількості депозитів. Грецьким банкам потрібно до 18 млрд. євро для підтримки адекватного рівня ліквідності. Така криза ліквідності, у свою чергу, негативно позначається на євро. Окрім того, у середу Міжнародне енергетичне агентство заявило, що запаси сирої нафти виросли на 2 млн. барелів - удвічі більше від ринкових очікувань. На тлі падіння євро і продовження зростання запасів нафта впала до 85,8 дол. за барель. На цьому фоні подешевшали також промислові метали, що негативно вплинуло на акції російського та українського металургійних секторів.

Під тиском негативних новин 7 квітня індекс DJIA впав на 0,6% - до 10897 пунктів, індекс S&P 500 знизився на 0,6% - до 1182 пунктів, а індекс DAX втратив 0,5% - до 6 222 пунктів.

У четвер, 8 квітня, інвесторів чекали цілий ряд негативних новин з Європи. При цьому в США вийшов блок різноспрямованих даних. На цьому фоні європейські ринки цінних паперів, у тому числі український, продемонстрували негативну динаміку, а американські біржі виросли.

За словами К. Литвина, у Європі 8 квітня вийшли невтішні макроекономічні дані. У лютому промислове виробництво в Німеччині не змінилося порівняно з січнем, тоді як ринок чекав приросту на 0,8%. Роздрібні продажі в ЄС в лютому впали на 0,6%, що також виявилося гірше від ринкових очікувань. Інвесторів хвилював також рекордний рівень спредів грецьких бондів до німецьких, що перевищив 400 пунктів на тлі кризи ліквідності грецьких банків. На цьому песимістичному тлі європейські індекси пішли в мінус, і індекс DJ Stoxx 600 втратив 0,9%, закрившись на позначці 266 пунктів.

Стратег додав, що на американських майданчиках у четвер переважала позитивна динаміка від хороших даних про роздрібні продажі у березні. Водночас, вийшли негативні дані про безробіття: кількість первинних заявок на допомогу збільшилася до 460 тис., очікували 435 тис. Проте, американські індекси показали упевнене зростання: індекс S&P 500 підріс на 0,3% до 1186 пунктів, а індекс DJIA додав 0,3% до 10927 пунктів.

Що ж до вітчизняного ринку, то аналітики інвестиційної компанії Phoenix Capital зауважили, що 8 квітня українські акції коригувалися на негативних новинах про боргове навантаження Греції і на песимістичній статистиці про зайнятість у США. Зокрема, лідерами падіння на УБ були акції компаній металургійного сектора, які очолювали ралі попередніх днів: Алчевського меткомбінату (- 1,68%), Єнакіївського метзаводу (- 1,97%), "Азовсталі" (- 0,75%). Інші папери знизилися в середньому на 1-2%. Проти ринку рухалися тільки папери Харцизького трубного заводу, які на чутках про отримання великого замовлення зросли в ціні на 3,26%.

Індекс ПФТС за підсумками торгів у четвер знизився на 0,69% - до 926,17 пункту. Загальний обсяг торгів склав 302 млн. 806 тис. грн. Індекс Української біржі впав на 0,67% - до 2337,40 пункту. Загальний обсяг торгів склав 56 млн. 554 тис. грн.

У п`ятницю, 9 квітня, на новинному фоні переважав позитив. Унаслідок цього спостерігалося зростання фондових індексів у всьому світі.

За інформацією К. Литвина, американські індекси в п`ятницю закрилися на 18-місячних максимумах, а індекс DJIA недобрав всього 3 пункти до рівня 11000. Ніякої істотної макростатистики цього дня не виходило. Торги у США проходили в бічному напрямі і під закриття торгів показали упевнене зростання: індекс DJIA підвищився на 0,6% до 10997 пунктів, а індекс S&P 500 - на 0,6% до 1194 пунктів. Зростання проходило на тлі зміцнення євро і зниження цін на нафту. Нафта знижувалася четвертий день поспіль, але, незважаючи на це, фондовим індексам вдалося не лише утримати свої позиції, але і показати зростання. В цілому, на думку стратега, зараз помітні сильні позитивні настрої американських ринків напередодні початку сезону квартальних звітів, незважаючи на проблеми в Європі.

К. Литвин також сказав, що на європейських майданчиках у п`ятницю переважало упевнене зростання через позитивне закриття американських ринків у четвер. На російських майданчиках також спостерігалося зростання котирувань ключових індексів на тлі зростання цін на нафту і позитиву з Європи. Нафта, у свою чергу, дорожчала завдяки зростанню євро і падінню доларового індексу. Український фондовий ринок послідував за російськими і європейськими майданчиками. У плюсі закрилися усі папери, що входять в індекс УБ. Лідерами зростання серед блакитних фішок стали акції "Центренерго" (+2,8%) та "Укртелекому" (+2%).

Індекс ПФТС за підсумками торгів у п`ятницю, 9 квітня, підвищився на 0,95% - до 935,01 пункта. Загальний обсяг торгів склав 243 млн. 181 тис. грн. Індекс Української біржі виріс на 1,42% - до 2370,51 пункту. Загальний обсяг торгів склав 54 млн. 499 тис. грн.

Ще цього тижня також очікують ряд дуже важливої інформації з-за кордону. Начальник відділу арбітражних операцій "Брокбізнесбанку" Владислав Стельмах серед найбільш значущої інформації за цей період виокремив дані про споживчу інфляцію (у середу), промислове виробництво (у четвер) і початки забудови у США (у п`ятницю). Окрім того, у середу голова ФРС Бен Бернанке виступить перед членами Об`єднаного комітету з економічних питань з коментарями про поточну динаміку економіки держави. А ще у Великобританії у вівторок виходять дані про сальдо торговельного балансу.

Світова економіка продовжує все частіше радувати інвесторів хорошими новинами. Це може свідчити про її поступовий вихід з кризи. Гравці українського ринку також шукають позитив ззовні. Характерно, що внутрішньоекономічні новини не впливають в цілому на настрої гравців вітчизняних майданчиків. А це означає, що інвесторів нині не влаштовує стан справ в економіці України, більше того - вони і надалі невпевнені у її майбутніх перспективах.

Олег Коберник (УНІАН)