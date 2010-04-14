Трейдер: українські фондові майданчики сьогодні ростуть

Українські фондові майданчики ростуть із початку сьогоднішніх торгів.

Про це в коментарі агентству УНІАН повідомила трейдер інвестиційної компанії Phoenix Capital Ірина Барабанова.

За її інформацією, індекс Української біржі за станом на 12:00 додав 1,65%. Індекс ПФТС на цей момент часу піднявся на 1,71%.

Як підкреслила І.Барабанова, зростання сьогодні показують практично всі папери індексного кошика. Найбільша кількість угод (понад 120) було зафіксовано в акціях «Стиролу», які додали 3,72% на обсягах більше ніж 2 млн. грн. Продовжують зростати папери «Центренерго» на новинах про те, що Національна комісія з регулювання електроенергетики ухвалила рекомендації уряду та підвищила роздрібні тарифи для компаній гірничо-металургійного й хімічного сектору. Папери «Центренерго» сьогодні піднялися вже на 4,75%.

За інформацією трейдера, у другій половині дня очікується вихід звітності JPMorgan, а також оприлюднення ФРС регіонального огляду стану економіки США Beige Book.