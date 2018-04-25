Цінні папери під ПДВ скоро заваляться на ринок. Чого чекати…

Уряд України планує для погашення накопиченої за 2009 рік і протермінованої поточної бюджетної заборгованості з відшкодування ПДВ випустити облігації внутрішньої державної позики (ОВДП), які матимуть вільний обіг на фондовому ринку. Відповідний проект постанови Кабінету міністрів схвалили 13 квітня на засіданні урядового комітету з питань економічної політики. Тоді віце-прем'єр Сергій Тігіпко підкреслив що зволікати з виплатою підприємствам заборгованості КМУ не буде.Варто наголосити, що це не перший досвід погашення боргу шляхом випуску цінних паперів.

Поки важко оцінити успішність цієї ідеї, оскільки немає ясності з параметрами ОВДП. 14 квітня перший віце-прем'єр-міністр Андрій Клюєв заявив, що уряд продовжує визначатися з умовами випуску облігацій. За його словами, йдуть перевірки щодо "дутих" ПДВ. Та все ж, якщо їх випустять на термін 5 років з амортизаційним погашенням і купонною ставкою не нижче 14-15%, то, швидше за все, облігації можуть мати успіх на ринку. Якщо ж умови будуть "жорсткіші", то покупців на такі цінні папери знайти буде украй складно. У будь-якому випадку, успіх реструктуризації боргу з ПДВ залежить від реального механізму заміщення.

Як будь-яка інновація уряду, ідея випуску ОБЛІГАЦІЙ-ПДВ має і своїх прихильників, і критиків. Постараємося розібратися і знайти раціональне зерно в суперечці.

Позитивні чинники

За офіційною інформацією, борг з повернення ПДВ складає близько 31 млдр. грн. Згідно з попередніми даними, у 2010 році дохід держбюджету повинен в цілому скласти близько 285 млрд. грн. Тобто, на заборгованість з ПДВ май піти майже 10% - непідйомна сума для українського бюджету. Реструктуризація боргу дозволить уряду зняти тиск на державну казну, розтягнувши погашення в часі.

Попередній досвід випуску ОБЛІГАЦІЙ-ПДВ показав, що ці цінні папери є ефективним інструментом на фінансовому ринку. Особливо якщо НБУ використовуватиме ці ОВДП для рефінансування. У цьому випадку банки отримають прекрасний продукт для операцій з регулювальником.

І головне. ОБЛІГАЦІЇ-ПДВ - відтермінування, яке не викликає питань, воно гарантоване урядом і має чіткі параметри, коли і скільки можна отримати грошей.

Негативні чинники

Фактично підприємства замість реальних грошей отримують оформлені держборги. Для експортерів же на цьому етапі "жива" гривня у багато разів важливіше, ніж майбутні прибутки. Швидше за все, інфляція виявиться вищою від процентних доходів ОБЛІГАЦІЙ-ПДВ. Як результат - експортер повинен буде за рахунок своїх прибутків покрити збитки від знецінення його власних грошей.

Якщо НБУ і уряду не вдасться запустити в роботу ефективний вторинний ринок ОБЛІГАЦІЙ-ПДВ, то ці цінні папери можуть істотно впасти в ціні. Історія не раз демонструвала, коли державні борги продавали з дисконтом 50% і більше. Якщо такою ж буде доля нинішні ОВДП, то збитки експортерів зростуть, що стане поштовхом до згортання програм їх бізнесу.

Реструктуризація боргу - прекрасна ідея. Але його рано чи пізно треба віддавати. Причому він має звичку накопичуватися. Коли прийде термін платити за ОБЛІГАЦІЯМИ-ПДВ, "розкриються" проблеми із зобов'язаннями з інших цінних паперів. Зараз в обігу є держоблігації на суму 102 млрд. грн. Приріст цієї суми на 30 млрд. грн. змусить Кабмін шукати нові шляхи вирішення проблеми держпозики.

Наталія Щербатюк, аналітик Українського аналітичного центру (для УНІАН)