ФДМУ виставить акції чотирьох обленерго на фондових біржах

Фонд держмайна України планує в червні виставити на торги на фондових біржах акції чотирьох обленерго, що знаходяться в держвласності, - "Прикарпаття-", "Полтава-", "Суми-" та "Одесаобленерго".

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні журналістам заступник голови ФДМУ Юрій ЯКОВЛЄВ.

За його словами, на 30 квітня цього року має бути завершена оцінка цих пакетів, проте, як сказав Ю. ЯКОВЛЄВ, їх, швидше за все, виставлятимуть за своєю ринковою ціною.

Заступник голови ФДМУ також повідомив, що зараз у Фонді розглядають різні варіанти реалізації цих держпакетів, зокрема, - уроздріб або єдиними пакетами. Водночас, він наголосив, що, швидше за все, акції "Одесаобленерго" виставлятимуть єдиним пакетом.

Ю. ЯКОВЛЄВ також додав, що через величезні обсяги акцій цих компаній, що реалізовуються на фондовому ринку, їх продаж займе, орієнтовно, місяць-півтора.

Як повідомляв УНІАН, ФДМУ неодноразово виставляв на біржові торги блокуючі пакети акцій "Суми-", "Прикарпаття-", і "Полтаваобленерго", проте торги постійно відміняли через відсутність заявок від потенційних покупців.

24 березня виконувач обов'язків голови ФДМУ Володимир РЯБЧЕНКО заявив, що Фонд держмайна зняв з продажу ці держпакети. Він сказав, що час для продажу блокуючих держпакетів обленерго "упущений, їх контрольні пакети вже сформовані в одних руках".

Довідка УНІАН. 25,02% акцій "Прикарпаттяобленерго" належать державі і передані до статутного фонду НАК "Енергетична компанія України".

25% акцій "Полтаваобленерго" належать державі і знаходяться в управлінні НАК "Енергетична компанія України".

25% + 1 акція ВАТ "Сумиобленерго" управляє держава в особі Фонду держмайна.

25,01% акцій ВАТ "Одесаобленерго" належать НАК "Енергетична компанія України".