Міноритарний пакет Укртелекому реалізують на фондових біржах?

Фонд державного майна України пропонує Кабінету міністрів виставити на продаж на фондових біржах міноритарний пакет акцій "Укртелекому" в розмірі не менше 10%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні журналістам заступник голови ФДМУ Юрій ЯКОВЛЄВ.

Він також сказав, що на сьогодні ще не визначений точний розмір пакету акцій "Укртелекому", який планують реалізувати через фондові біржі, додавши, що реалістичнішим виглядає продаж на біржах близько 10% акцій компанії. При цьому, за словами Ю. ЯКОВЛЄВА, реалізаційна ціна такого пакету може скласти близько 1 млрд. грн.

Ю. ЯКОВЛЄВ також повідомив, що найбільш реальним часом початку торгів щодо акцій "Укртелекому", швидше за все, буде кінець червня цього року.

При цьому він наголосив, що остаточне рішення з продажу акцій "Укртелекому" на біржах залишається за урядом.

Також, за його словами, Фонд державного майна України розглядає можливість збільшення розміру планованого до приватизації контрольного пакету акцій "Укртелекому" до 75-80%. Збільшити приватизаційний пакет акцій "Укртелекому" можна буде за рахунок 25-процентного розкріпленого з держвласності пакету акцій компанії.

Як повідомляв УНІАН, згідно із затвердженим наказом Фонду держмайна (№1272 від 11 серпня 2009 р.) щомісячному пооб’єктному плану-графіку приватизації на III - IV квартали 2009 року, ФДМУ планував у грудні 2009 року оголосити приватизаційний конкурс з продажу 67,790% державного пакету акцій ВАТ "Укртелеком".

19 серпня 2009 року в.о. голови Фонду держмайна Дмитро ПАРФЕНЕНКО заявив, що фонд не планує у 2009 році продавати держпакет акцій "Укртелекому".

24 березня виконувач обов'язків голови ФДМУ Володимир РЯБЧЕНКО повідомив, що Фонд державного майна України цього року планує виставити на продаж контрольний пакет акций ВАТ «Укртелеком».

При цьому, за його словами, стартова ціна держпакету акцій компанії складе близько 7 млрд. грн.

За його оцінкою, капіталізація "Укртелекому" сьогодні складає 10 млрд. грн. В. РЯБЧЕНКО також сказав, що фонд розраховує приватизовувати 67-процентний пакет акцій компанії і залишити в держвласності блокуючий 25-процентний держпакет, проте остаточне рішення про розмір пакету, за словами в.о. голови ФДМУ, залишається за урядом.

В.РЯБЧЕНКО також не унеможливив участі українських інвесторів в приватизації "Укртелекому".

За його словами, хоча на даний момент "Укртелеком" не готовий до продажу, проте ФДМ проведе усю необхідну роботу, щоб підготувати його до приватизації.

Довідка УНІАН. ВАТ "Укртелеком" - монополіст на ринку місцевого зв'язку (понад 10,3 млн. абонентів). Компанія також надає послуги мобільного зв'язку (майже 300 тис. абонентів), широкосмугового доступу в Інтернет (понад 600 тис. абонентів) і таке різне.

Дохід компанії у 2008 році (з ПДВ) склав 7,89 млрд. грн., у 2007 році – 8,039 млрд. грн.