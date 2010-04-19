Експерти: український фондовий ринок ішов за європейськими біржами

Український фондовий ринок у п`ятницю, 16 квітня, дотримувався тенденцій європейських майданчиків.

Про це йдеться в аналітичному огляді інвестиційної компанії Phoenix Capital, переданому агентству УНІАН.

За інформацією аналітиків, стабільним попитом у п`ятницю користувалися акції банків. «Райффайзен банк Аваль» зріс на 2,15%, а «Укрсоцбанк» - на 2,98%. Лідером за результатами дня став Авдіївський коксохім (+11,75%). Ціна даного паперу злетіла після виходу новини про можливу виплату дивідендів після проведення щорічних зборів акціонерів у червні. Папери машинобудівних компаній також росли: папери Крюківського та Стаханівського вагонобудівних заводів додали 3,14% і 6,23% відповідно.

В огляді зазначається, що в п`ятницю, після зростання на початку минулого тижня, торги на українському ринку євробондів проходили спокійно. Довгострокові суверенні папери торгувалися на низьких обсягах без зміни цін. Покупці цікавилися облігаціями «Нафтогазу», проте їх ціна залишилася на колишньому рівні. У корпоративному секторі попитом користувалися папери «Альфа банку Україна» і «Приватбанку», і ціни на них трохи виросли до закриття.

Як повідомляв УНІАН, індекс ПФТС за підсумками торгів у п`ятницю, 16 квітня, підвищився на 1,22% - до 1012,96 пункту. Загальний обсяг торгів склав 402 млн. 813 тис. грн.

Індекс Української біржі виріс на 0,93% - до 2561,28 пункту. Загальний обсяг торгів склав 97 млн. 619 тис. грн.