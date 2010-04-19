Fitch присвоїло єврооблігаціям DTEK очікуваний рейтинг «B-»

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings присвоїло планованому випуску єврооблігацій DTEK Finance B.V. очікуваний пріоритетний незабезпечений рейтинг в іноземній валюті "B-".

Про це йдеться у повідомленні Fitch, переданому агентству УНІАН.

У повідомленні вказують, що DTEK Finance B.V. - фінансова структура DTEK Holdings B.V., голландської холдингової компанії групи DTEK, яка включає операційні компанії в секторах видобутку вугілля і електроенергетики в Україні. На проміжному рівні ці операційні компанії належать холдинговій компанії DTEK Holdings Ltd, яка зареєстрована на Кіпрі і рейтингуется Fitch (довгостроковий рейтинг дефолту емітента ("РДЕ") в іноземній валюті "B-" зі "Стабільним" прогнозом).

Fitch повідомляє, що фінальний рейтинг присвоять випуску єврооблігацій після отримання остаточної документації щодог випуску, яка повинна в основному відповідати інформації, отриманій агентством раніше.

Очікують, що надходження від облігацій використають для рефінансування, як мінімум, 130 млн. дол. короткострокового забезпеченого боргу, а також підуть на капітальні вкладення і загальні корпоративні цілі. Облігації будуть незабезпеченими зобов'язаннями DTEK Finance B.V. з гарантією від DTEK Holdings B.V., DTEK Holdings Ltd. і від істотних операційних компаній групи DTEK (куди входять основні дочірні підприємства з генерування електроенергії і видобутку вугілля).

Проект документації облігацій містить ряд ковенантов, у тому числі обмеження на виплати акціонерам і на допустимі види діяльності, а також вимоги з проведення угод з афільованими структурами на ринкових умовах, з розкриття фінансової інформації і з максимально допустимим рівнем левереджа. Також документація містить комплексні положення щодо дефолту, у тому числі про кросс-дефолт на іншу заборгованість DTEK. Для емітента передбачено три форми кол-опціонів по єврооблігаціях, а для інвесторів - один пут-опціон. Усі опціони детально описані в документації щодо облігацій. Один з кол-опціонів дозволяє емітенту виплатити до 35% основної суми боргу по єврооблігаціях за рахунок нодходжень грошових коштів від розміщення акцій DTEK протягом 90 днів після такого розміщення.

У 2009 р., за розрахунками Fitch, DTEK мав операційну EBITDAR в 3 млрд. 220 млн. грн., що на 2% нижче за показник за 2008 р., відношення чистого скоректованого боргу до операційної EBITDAR дорівнювало 1,5x (1,0x в 2008 р.), а забезпеченість процентних платежів засобами від операційної діяльності (FFO) складала 6,3x (9,3x в 2008 р.)