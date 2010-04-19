УКРАЇНІ ЗАГРОЖУЄ «ВЕЛИКА» ПРИВАТИЗАЦІЯ...

Схоже, цього року багато українських підприємств підуть «з молотка». Влада робить велику ставку на приватизацію. «Аукціонна» програма ще не внесена до Верховної Ради для розгляду, це буде зроблено після ухвалення бюджету. Що стосується головного фінансового розпису країни, то чекати залишилося недовго. 21 квітня планується візит до України президента Росії Дмитра Медведєва, ось тоді і вирішиться газове питання, яке є основним гальмом затвердження держбюджету. А як тільки газ одержить офіційно ціну, то всі економічні питання, зокрема приватизація, почнуть набувати чітких контурів.

Та все ж, спробуємо спрогнозувати основні продажі. Надходження від приватизації цього року, за попередніми даними, прогнозувалися на рівні 10 млрд грн. За словами глави Фонду держмайна Володимира Рябченко, цифра цілком прийнятна. Пізніше віце-прем`єр-міністр Сергій Тігіпко заявив, що надходження від приватизації можуть бути майже удвічі більшими - до 15-20 млрд. грн. Серед претендентів на продаж - Укртелеком, обленерго, Луганськтепловоз.

Здається, і з покупцями проблем не буде. Як заявив в інтерв`ю Российской газете заступник керівника Росмайна Юрій Медведєв, Росія претендує на право власності майже по 300 об`єктам соціальної сфери і промисловості, що знаходяться в Україні. За його словами, повністю відрегульовано питання тільки по 12 з них.

Кажучи про спірне майно, Ю.Медведєв зазначив, що багато з об`єктів, всупереч підписаній угоді, Україна використовує на свій розсуд: їх продають, створюють нові акціонерні товариства. Наприклад, "в даний час при активній участі нашого МЗС йде розгляд прав відносно спеціалізованого санаторію-профілакторію “Політ” в Криму. Ю.Медведєв при цьому підкреслив, що Росія готова інвестувати в такі об`єкти значні фінансові кошти. "Це - пряма вигода українській стороні. Адже коли підприємство зможе плідно працювати, воно приноситиме хороші доходи до бюджету у вигляді податків, а громадяни України одержать додаткові робочі місця", - підкреслив заступник керівника Росмайна.

Зверніть увагу, йдеться не стільки про придбання наших об`єктів, скільки про претензії на них. У світлі “добросусідських відносин, що поліпшуються”, варто замислитися. Хоча, навіщо нам баласт, в який вкладати нічого, та і розпилити, і розібрати нема за що? Все, звичайно, правильно. І робочі місця, і відновлення виробництва – справа блага. Але тільки залишається відкритим питання, що робитимемо, коли нічого буде продавати, чим тоді поповнювати бюджет, який не буде рости, якщо гроші продовжать спливати в кишені так званих «інвесторів»?..

Укртелеком - українська родзинка

Тепер щодо «розпродажу». Особливо цікавий лот – Укртелеком. Фонд державного майна зараз розглядає можливість збільшення розміру планованого до приватизації контрольного пакету акцій підприємства до 75-80%.

Як зазначив заступник голови ФДМ Юрій Яковлєв, збільшити пакет, що приватизується, можна за рахунок розкріплення з держвласності 25-відсоткового пакету акцій компанії. Ю.Яковлєв вважає, що 10-17% акцій «Укртелекому» можна виставити на фондових біржах.

Зам.голови ФДМ відзначив, що збільшення розміру контрольного пакету, що приватизується, допоможе зробити його привабливішим для потенційних інвесторів. Він також спрогнозував, що у разі отримання згоди Кабміну на приватизацію контрольного пакету акцій «Укртелекому», гроші від його продажу можна буде одержати тільки в кінці року – у жовтні-грудні.

Голова правління Укртелекому Георгій Дзекон також вважає необхідною приватизацію компанії. На його думку, перш за все вона повинна відбутися на відкритому аукціоні, крім того, необхідно прийняти закон про Фонд універсальних послуг. «Якщо він буде прийнятий, вартість «Укртелекому» значно підвищиться. Якщо продавати без цього – ціна буде не та, яку могли б одержати», – сказав він. За його словами, філіал спецзв`язку буде виведено з підприємства перед продажем, це не вплине на його ціну.

***ВАТ «Укртелеком» – монополіст на ринку місцевого зв`язку (більше 10,3 млн. абонентів). Компанія також надає послуги мобільного зв`язку (майже 300 тис. абонентів), широкосмугового доступу в Інтернет (більше 600 тис. абонентів) щодо. Прибуток компанії в 2008 році (з ПДВ) склав 7,89 млрд. грн., в 2007 році – 8,039 млрд. грн.

Роздрібнити та продати

А зараз ще про одну замануху – обленерго. Фонд держмайна планує роздрібнити блокпакети акцій «Суми-», «Прикарпат-» і «Полтаваобленерго», що знаходяться в держвласності, та реалізувати їх дрібними частинами на фондових біржах. Раніше ФДМ неодноразово виставляв на біржові торги пакети акцій цих обленерго, проте вони постійно відмінялися через відсутність заявок від потенційних покупців.

Аналітик інвестиційної компанії Foyil Securities Євгенія Афоніна вважає, що реалізація дрібними пакетами акцій обленерго на сьогодні є єдиним реальним способом їх приватизувати. «Інших варіантів завершити приватизацію цих компаній фактично немає – важко буде знайти інвесторів, які б придбали настільки великі пакети. Особливо з огляду на те, що над всіма трьома компаніями вже встановлено контроль іншими приватними власниками, які вели достатньо тривалу боротьбу за ці активи», – відзначила аналітик.

Е.Афоніна також підкреслила, що саме недавнє завершення конфлікту між мажоритарними акціонерами і остаточний розподіл контролю над «Суми-», «Прікарпат-» і «Полтаваобленерго» робить їх акції цікавішими для дрібних інвесторів, тим паче, що всі три компанії були прибутковими в 2009 році. За її словами, існує також вірогідність, що сьогоднішні мажоритарні акціонери обленерго захочуть обмежити free-float акцій своїх компаній, що створить додатковий попит при продажі невеликих пакетів.

Банки, на вихід...

І ще про перспективні об`єкти – фінустанови. Кабмін готує до приватизації три банки, які були націоналізовані останнім часом.

Як заявив віце-прем`єр-міністр Сергій Тігіпко, сьогодні в уряді є чітке розуміння того, що гроші з держбюджету, які були вкладені у ці банки, повинні бути повернені державі.

*** У червні 2009 року уряд Тимошенко рекапіталізував три недержавні комерційні банки – «Укргазбанк», «Родовід Банк» і банк «Київ». Міністерство фінансів випустило облігації внутрішньої державної позики на суму 9,57 млрд. грн. і зарахувало їх в статутні капітали цих банків. Зокрема, «Родовід Банк» одержав в капітал 2,8 млрд. грн., банк «Київ» – 3,6 млрд. грн. і «Укргазбанк» – 3,1 млрд. грн. У липні 2009 року Мінфін став власником 99,9721% акцій «Родовід Банку». Частка держави в капіталі «Укргазбанку» склала 84,21%. У капіталі банку «Київ» державі належить 99,93%.

Тим часом, на думку агентства «Кредит-Рейтинг», у разі приватизації найближчим часом «Укргазбанку», «Родовід Банку» і банку «Київ», які рекапіталізовані державою на суму понад 9 млрд. грн., бюджет може навіть не повернути раніше інвестовані гроші, оскільки в економічних умовах, що склалися, їх продаж, ймовірно, відбуватиметься із значним дисконтом.

При цьому сам процес пошуку інвестора для таких банків може виявитися достатньо складним із-за низького попиту на фінансовому ринку, а також значного ризику, пов`язаного з якістю активів цих установ. Як раніше заявлялося, на базі рекапіталізованих банків планувалася реалізація низки державних програм.

На думку начальника відділу рейтингів фінансових організацій агентства «Кредит-Рейтинг» Андрія Коноплястого, фінансовий стан вказаних банків залишається складним із-за істотного погіршення якості їх активів і низької довіри контрагентів. Вихід із складу акціонерів держави на нинішньому етапі може привести лише до подальшого зниження рівня довіри і понизити конкурентні переваги цих банків (у частині доступу до рефінансування НБУ і залучення на обслуговування державних підприємств).

ОПЗ - знову на продаж

Не варто забувати про Одеський припортовий завод. 29 вересня 2009 року ООО "Нортіма" (Україна) придбало контрольний пакет підприємства у розмірі 99,567% статутного фонду за 5 млрд. грн. Ціна продажу перевищила початкову ціну на 1 млрд. грн. У торгах взяли участь три компанії: ТОВ «Азот-Сервіс (Росія) (подало заявку від імені ТОВ «СИБУР») », ТОВ «Фрунзе-Флора (Україна) » і ТОВ «Нортіма» (Україна). Проте комісія Фонду держмайна з приватизації ОПЗ ухвалила рішення не визнавати «Нортіму» переможцем конкурсу у зв`язку з тим, що продаж відбувся за заниженою ціною. У жовтні 2009 року «Нортіма» заявила, що Фонд держмайна не повернув своєчасно і незаконно використовує 400 млн. грн., внесених компанією як конкурсної гарантії для участі в приватизаційному конкурсі. У березні В.Рябченко заявив, що одним із варіантів повернення застави може стати приватизація заводу...

Вуглепром "за"

Не відстає у справі приватизації і вуглепром. Міністерство вугільної промисловості має намір реорганізувати державні вугледобувні об`єднання шляхом виділення з їх складу окремих шахт і шахтоуправлінь з наданням їм статусу окремої юридичної особи. Як заявив міністр вугільної промисловості Юрій Ященко, існуюча в даний час система управління шахтами на рівні об`єднань не сприяє їх розвитку, а також інвестиційній привабливості. При цьому міністр підкреслив, що дану реорганізацію можна вважати першим кроком на шляху до подальшої приватизації державних шахт...

І ще один спірний момент – Луганськтепловоз. Фонд державного виставить на торги 76,001% статутного капіталу підприємства. Стартова ціна - 400 млн. грн. Конкурс відбудеться 15 червня 2010 року.

***Фонд держмайна України 19 липня 2006 року оголосив конкурс з продажу 76% акцій ВАТ "Холдингова компанія "Луганськтепловоз".

23 березня 2007 року ФДМУ визнав компанію «Брянський машинобудівний завод» (що входить до російського "Трансмашхолдінгу") переможцем конкурсу: пакет було продано за 292,505 млн. грн. при стартовій ціні 292 млн. грн. Покупець був внесений до реєстру власників «Луганськтепловоза» 13 квітня 2007 року. У жовтні 2009 року реєстратор цінних паперів «Центр-Реєстратор» списав 76% акцій ВАТ "Холдингова компанія "Луганськтепловоз" з рахунку УК «Брянський машинобудівний завод» і зарахував їх на рахунок Фонду держмайна. Акції були зараховані на рахунок ФДМУ на підставі рішення Луганського господарського суду від 12 жовтня.

Як ніколи "прозора"

Окрім названих підприємств в переліку підприємств на приватизацію десятки об`єктів машинобудування, крупні торгові центри (Київський ЦУМ), турзони та інше.

Але задуми нової влади як поповнити бюджет, скоротивши тим самим його дефіцит, підтримує і опозиція. Так, голова парламентського комітету з питань промислової і регуляторної політики і підприємництва Наталія Королевська (БЮТ) вважає, що сьогодні немає бар`єрів, які можуть перешкодити уряду провести велику приватизацію. Вона нагадала, що 2008-2009 роки були несприятливими для приватизації в плані кон`юнктури ринку. «Окрім цього, доводилося долати серйозний опір: всі добре пам`ятають сотні заветованих Ющенком ухвал КМУ! Сьогодні немає жодного бар`єру, який може помішати Азарову провести велику приватизацію», – вважає Н.Королевська.

На її думку, країні необхідна прозора приватизація державних підприємств. «Неефективно працюючі державні підприємства – пухлина на економічному тулубі країни, приватизація життєво необхідна. Поки в країні існує велика кількість об`єктів, що знаходяться у державній власності, процвітатиме корупція, неефективне управління і ділення сфер впливу», - підкреслила Н.Королевська.

За словами голови комітету ВР, «головне – забезпечити прозору приватизацію». «Саме прозорість стане тестом влади у сфері великої приватизації. Втім, все буде очевидно ще на етапі передприватизаційної підготовки об`єктів», – відзначила вона.

Проте, не можна не прислухатися до думки експертів, які припускають, що до “азаровского приватизаційного столу” запрошуватимуть дуже і дуже вибірково. І цілком ймовірно, що місце “на чолі столу” буде віддано Росії, яка і одержить ласі шматки. Що не говори, а за останні п`ять років "північна сусідка" помітно зголодніла, оскільки вимушена була задовольнятися переважно візуальним спостереженням за українською власністю. Головне, щоб Україна не опинилася виключно в ролі обслуговуючого персоналу, який подає на стіл блюда на мільярд, задовольняючись при цьому копійчаними чайовими. Не варто забувати, що саме Україна та її народ є реальними господарями цього закладу, і мають право запитати (і одержати) за свої багатства стільки, скільки вони реально стоять.

Залишається почекати, щоб переконатися, наскільки Україна буде «приватизована»...

(УНІАН)