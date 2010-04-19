Трейдер: українські акції на закордонних біржах падали

На іноземних фондових біржах українські акції сьогодні показали негативну динаміку.

Про це повідомила в коментарі агентству УНІАН трейдер інвестиційної компанії Phoenix Capital Ірина Барабанова.

За її словами, в ході сьогоднішніх торгів знижувалися акції агросектору. Папери «Кернел» втратили 1,61% на низьких обсягах торгів. Папери «Астарти» доходили до падіння на 6% протягом дня і зараз торгуються близько 4%. При цьому незначне зростання спостерігалося по акціях «Миронівського хлібопродукту» (+0,78%).

Як зазначила трейдер, папери нафтогазового сектору JKX, Regal Petroleum, Cadogan Petroleum сьогодні також падали. Зростання показали акції девелопера КДД, які на новинах про вихід позитивної фінансової звітності піднялися на 2,8%.