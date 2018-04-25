Проблеми Греції - Дамоклів меч Європи, чи «рушниця у першому акті»...

Минулого тижні фондові ринки знову виявляли посилену цікавість до проблем з державними фінансами Греції. Черговий виток подій навколо цієї теми показав: питання далі без відповіді, а труднощі тільки починаються. При цьому протиріччя у Європейському Союзі щодо шляхів вирішення "грецького питання" насправді нікуди не зникли.

У неділю, 11 квітня, країни зони євро схвалили рішення про те, що з понеділка Єврокомісія і Європейський центральний банк почнуть оцінку потреб Греції у додаткових коштах. Єврокомісія і ЄЦБ спільно з МВФ детально розроблять суми та умови надання допомоги у рамках трирічної програми.

У спеціальній заяві на підтримку Греції, схваленій країнами-членами зони євро, зазначено, що країни-члени готові надати Греції підтримку, щойно вона буде потрібна. Згідно із заявою, загальна сума двосторонніх кредитів від країн-членів зони євро Греції цього року може скласти 30 млрд. євро, не враховуючи суми, яку може надати Міжнародний валютний фонд.

Загалом передбачають, що програма допомоги буде розрахована на три роки. Розмір допомоги у наступні роки визначатимуть додатково. Кредити надаватимуть під середню ставку Euribor за три місяці, які передують даті надання кредитів. На 9 квітня трирічний кредит Греції надавався б під 5% річних.

Проте, дотепер деталі допомоги Греції залишилися невизначеними, оскільки представники Єврокомісії та ЄЦБ не змогли вилетіти в Афіни через хмару вулканічного попелу над Європою..

За словами стратега компанії Astrum Investment Management Костянтина Литвина, європейські фондові ринки у понеділок, 12 квітня, пішли вгору з відкриття після рішення про надання Греції кредитів на 30 млрд. євро під 5% річних від європейських країн. Проте, протягом дня ключові індекси показали низхідну динаміку, нафта також знизилася нижче 85 доларів за барель. Загалом же 12 квітня на світових фондових ринках переважала бічна динаміка торгів, і ключові індекси закрилися без істотних змін на тлі відсутності макростатистики з Європи та США.

К. Литвин підкреслив, що ринок у понеділок перебував в очікуванні квартальних результатів провідного світового виробника алюмінію Alcoa, що вийшли після закриття американських торгів. Результати компанії розчарували. Зокрема, її чистий дохід у першому кварталі 2010 року виріс усього на 20% - з 4,1 млрд. до 4,9 млрд. доларів, тоді як ринок чекав зростання до 5,2 млрд. доларів. За підсумками дня індекс DJIA підріс на 0,1% до 11005 пунктів уперше за 18 місяців, індекс S&P 500 додав 0,2% до 1196 пунктів, а індекс DJ Stoxx 600 знизився на 0,1%, закрившись на позначці 269 пунктів.

Стратег сказав, що на цьому фоні український фондовий ринок в понеділок показав хорошу динаміку, утримуючи позиції і вирвавшись вгору під закриття торгів. Індекс УБ успішно пробив опір в 2400 пунктів після двотижневої консолідації в діапазоні 2300-2400 пунктів і закрився на історичному максимумі в 2422 пункти. Абсолютно усі акції, що входять в індекс УБ, закрилися зростанням котирувань. Лідером зростання стали папери "Західенерго" (+3,7%), "Райффайзен банку Аваль" (+3,3%), "Укрсоцбанку" (+3,1%) та "Стіролу" (+3%). Серед металургів лідером зростання стали акції "Азовсталі", додавши 2,5% за підсумками дня.

Індекс ПФТС за підсумками торгів у понеділок підвищився на 2,27% - до 956,26 пункта. Загальний обсяг торгів склав 243 млн. 304 тис. грн. Індекс Української біржі виріс на 2,20% - до 2422,60 пункту. Загальний обсяг торгів склав 65 млн. 985 тис. грн.

У вівторок, 13 квітня, фондові ринки в усьому світі торгувалися мляво, перебуваючи під впливом результатів компанії Alcoa. Проте, окрім цього інвестори очікували квартальної звітності компанії Intel, прогнози якої були дуже позитивними.

Проте, повідомив К. Литвин, результати Intel за перший квартал 2010 року перевищили найоптимістичніші очікування інвесторів. За його словами, у вівторок європейські індекси торгувалися переважно в бічному напрямі, знаходячись під тиском зниження цін на нафту та промислові метали після виходу результатів Alcoa. Невдовзі після відкриття американських торгів ключові індекси спрямувалися вниз, відіграючи не найкращі показники виручки Alcoa, але досить скоро обсяги на продаж вичерпалися, і американський ринок поступово відбив вранішні втрати під закриття торгів. Локомотивом зростання американського ринку став сектор високих технологій на очікуваннях відмінних квартальних результатів Intel, які вийшли після закриття ринку.

Стратег звернув увагу, що для Intel перший квартал 2010 року виявився найкращим першим кварталом за всю історію компанії. Чистий прибуток склав 0,43 долара на акцію проти очікувань на рівні 0,38 долара. Окрім цього, компанія підвищила прогноз доходу на поточний квартал вище від ринкових очікувань. Один з провідних операторів залізничних перевезень в США - CSX - також порадував ринок своїми квартальними результатами, перевищивши очікування як у прибутковій частині, так і в частині чистого прибутку. Обидві компанії випустили результати вже після закриття американських торгів, за підсумками яких індекс DJIA підріс на 0,1%, - до 11019 пунктів, індекс S&P 500 також додав 0,1%, закрившись на позначці 1197 пунктів, а індекс DJ Stoxx 600 знизився на 0,2% - до 268 пунктів.

У свою чергу українські акції у вівторок демонстрували помірно позитивну динаміку протягом усієї торговельної сесії, повідомила трейдер інвестиційної компанії Phoenix Capital Ірина Барабанова. За її інформацією, на Українській біржі найактивніше торгувалися папери металургійного, машинобудівного, банківського та енергетичного секторів. Найбільші обсяги торгів пройшли в акціях Алчевського металургійного комбінату (понад 7 млн. грн.), проте, до закриття вони втратили до 0,1%. Також активно торгувалися папери металургійного заводу (більше 120 угод при загальному обсязі торгів понад 5,5 млн. грн.), Єнакіївського. Позитивна фінансова звітність "Мотор Січі" продовжувала рухати її акції вгору, і по них за день пройшло понад 170 угод при загальному обсязі в 5,5 млн. грн.

За словами трейдера, новина про те, що Національна комісія з регулювання електроенергетики прийняла рекомендації уряду і підвищила роздрібні тарифи для привілейованих компаній гірничо-металургійного і хімічного сектора, у вівторок позитивно вплинула на динаміку торгів у паперах компаній енергетичного сектора. В акціях "Центренерго" пройшло понад 70 угод при загальному обсязі понад 5 млн. грн., і до кінця дня вони піднялися на піввідсотка. Папери банківського сектора також загалом йшли за загальною динамікою торгів на Українській біржі.

Індекс ПФТС за підсумками торгів у вівторок підвищився на 0,88% - до 964,63 пункта. Загальний обсяг торгів склав 690 млн. 719 тис. грн. Індекс Української біржі виріс на 0,79% - до 2441,75 пункту. Загальний обсяг торгів склав 78 млн. 67,4 тис. грн.

Блискучі результати компанії Intel не могли не викликати оптимізму в інвесторів, для яких будь-яка хороша новина зараз, - промінь надії. Особливо актуально це в нинішніх умовах, адже глобальна криза триває, що підтверджує все та ж Греція. Такі ж новини, як від Intel, свідчать про поступове одужання економіки, звідси і така увага до них гравців фондового ринку.

Як повідомив К. Литвин, на американських і європейських фондових ринках у середу, 14 квітня переважало бурхливе зростання, викликане відмінними квартальними результатами Intel, CSX, JPMorgan Chase та хорошими макроекономічними даними. З чотирьох великих компаній, що відзвітували, тільки Alcoa розчарувала ринок недостатнім зростанням своєї виручки. Окрім того, роздрібні продажі в березні збільшилися у США на 1,6%, перевищивши ринкові очікування зростання на 1%. За підсумками торгів середи індекс DJIA виріс на 0,9% - до 11123 пунктів, а індекс S&P 500 збільшився на 1,1% - до 1 210 пунктів. Таким чином, американські індекси встановили нові 18-місячні максимуми, підкреслив стратег.

На думку К. Литвина, усі дані останнього часу вказують на прискорення відновлення світової економіки. Єдині цифри, які затьмарюють загальну картину, є показники різкого падіння об`ємів споживчого кредитування у США в лютому. При цьому стратег помітив збільшення складських запасів компаній у США на 0,5% в лютому, що вказує на зміцнення упевненості ділової Америки в подальшому зростанні споживчого попиту, а також на виснаження поточних запасів в результаті збільшення попиту з боку споживачів. К. Литвин вважає, що зростання економічної активності спостерігається в глобальному масштабі. Зокрема, Китай заявив про зростання ВВП за перший квартал на 11,9%, що виявилося вище від ринкових очікувань на рівні 11,6%.

На такому фоні український ринок цінних паперів також показав підйом, і дуже значний. Як наголосив аналітик інвестиційної компанії "Альтана Капітал" Олександр Кушнарьов, у середу український фондовий ринок продовжив висхідну динаміку вже четвертий день поспіль. У цих умовах росла і активність учасників ринку, що знайшли новий інструмент для короткострокового інвестування - папери енергетичних компаній. Незважаючи на високий ризик від сильної перекупленности ринку, у торговців виникає все більше сумнівів щодо майбутньої повномасштабної корекції, принаймні найближчими днями.

Як повідомив аналітик, початок торгів на Українській біржі 14 квітня пройшов в позитивній зоні на тлі сприятливої зовнішньої кон`юнктури. Оптимістичні настрої, що переважали на світових фондових біржах, знову відбилися на вітчизняному ринку. Закриття азіатських майданчиків зафіксувало зростання регіональних індикаторів, чому сприяли позитивні корпоративні новини і сильна макростатистика.

За інформацією О. Кушнарьова, за перші півгодини торгів у середу індекс УБ піднявся на понад 1,5%, наблизившись до позначки у 2490 пунктів. У середині сесії, після появи інформації про те, що Росія готова переглянути газові домовленості з Україною і понизити ціну на природний газ, ринок продовжив зростання, здолавши психологічний рівень у 2500 пунктів. Ця новина активізувала купівлю акцій концерну "Стірол". У другій половині дня на УБ переважала помірно волатильная динаміка. Певну підтримку ринку в ході торгів надавала зарубіжна макростатистика, що перевершила очікування аналітиків.

Індекс ПФТС за підсумками торгів у середу підвищився на 3,33% - до 996,76 пункту. Загальний обсяг торгів склав 314 млн. 231 тис. грн. Індекс Української біржі виріс на 3,53% - до 2527,84 пункту. Загальний обсяг торгів склав 94 млн. 284 тис. грн.

У четвер, 15 квітня, у США вийшли кілька переважно невтішних макроекономічних даних. Проте, статистика, оприлюднена в попередні дні, була такою сильною, що у четвер ринок майже не сприйняв негатив.

К. Литвин вважає, що макроекономічні новини у США 15 квітня виявилися вцілому невтішними, проте, реакція фондового ринку на них була нейтральною. На американських біржах цього дня спостерігалася змішана динаміка на тлі різноспрямованої статистики. Кількість первинних заявок на допомогу з безробіття на минулому тижні несподівано виросла до 484 тис. - гірше від ринкових очікувань у 440 тис. Збільшення заявок спостерігається вже другий тиждень поспіль, що, швидше за все, негативно вплине на статистику з безробіття за квітень у США. Окрім цього, промислове виробництво в березні збільшилося усього на 0,1%, набагато гірше від ринкових очікувань зростання на 0,8%. Єдиною "світлою плямою" стали дані щодо виробничої активності штату Нью-Йорк, індекс якої виріс до 31 пункту, перевищивши ринкові очікування зростання до 25 пунктів.

Як повідомив К. Литвин, у четвер американські індекси закрилися без істотних змін: індекс DJIA підріс на 0,2% - до 11144 пунктів, а індекс S&P 500 закрився без змін на рівні 1211 пункту. Після закриття ринків вийшли квартальні результати Google і AMD. Інвестори негативно відреагували на ці звіти, розпродаючи акції після закінчення торгів, і котирування впали на 5%. На цьому фоні азіатські, європейські та російські індекси пішли в мінус, як і ціни на нафту та промислові метали.

Проте, український ринок цінних паперів у четвер знову виріс. Індекс ПФТС підвищився на 0,40% - до 1000,72 пункту. Загальний обсяг торгів склав 395 млн. 540 тис. грн. Індекс Української біржі піднявся на 0,39% - до 2537,62 пункту. Загальний обсяг торгів склав 90 млн. 777 тис. грн.

Старший аналітик інвестиційної компанії Phoenix Capital Андрій Нестерук зазначив, що на початку торгів у четвер українські папери виросли, а індекс УБ додав 1,5%, проте, вже до середини сесії стало зрозуміло, що продовження ралі не буде. Багато інвесторів вважали за краще фіксувати прибуток на цих рівнях. Лідерами торгів стали папери металургійного сектора: метзавод (- 0,98%) Єнакіївський, Алчевський меткомбінат (- 0,06%), "Азовсталь" (- 0,18%). Значно виросли акції "Запоріжсталі" (+1818%), що пов`язано з чутками про те, що на купівлю комбінату претендують POSCO, Arcelor Mittal та російська "Сєвєрсталь". Також досить активно продавалися папери "УкрАВТО" (- 4,00%). Значне зростання серед ліквідних паперів продемонстрували тільки акції Крюківського вагонобудівного заводу (+3,35%).

На думку А. Нестерука, досягнуті цінові рівні в українських акціях є граничними на наступні декілька місяців, тому висока вірогідність корекції найближчим часом.

У четвер також з`явилася інформація з Європи. Міністр фінансів Греції Георге Папаконстантину попросив Єврокомісію, Європейський центральний банк і Міжнародний валютний фонд почати роботу над програмою допомоги країні. Про це йдеться у його листі до керівників цих трьох інститутів.

"Відповідно до заяви від 11 квітня 2010 року щодо підтримки Греції країнами-членами зони євро, влада Греції просить почати дискусії з Єврокомісією, ЄЦБ та МВФ за багаторічною програмою економічної політики, яка грунтуватиметься на висновках Ради міністрів з питань економіки і фінансів ЄС і яка може бути підтримана фінансовою допомогою від країн-членів зони євро та МВФ, якщо влада Греції вирішить звернутися по таку допомогу", - зазначають у листі.

Проте, незважаючи на певні кроки, які зробив Євросоюз у вирішенні "грецького питання", в цілому у розвитку ситуації спостерігається застигла картинка. У заявах лідерів ЄС і МВФ доки переважають дієслова в майбутньому часі..

Український фондовий ринок у п`ятницю, 16 квітня, знову продемонстрував зростання, проте, на зарубіжних майданчиках цього дня панували негативні настрої, що призвели до обвалу основних світових індексів. Єдиною, але серйозною причиною цього стала насторожуюча інформація про роботу Goldman Sachs.

К. Литвин повідомив, що у п`ятницю американський регулювальник фондових і сировинних ринків SEC звинуватив Goldman Sachs в обмані інвесторів при структуризації і розміщенні синтетичних похідних іпотечних продуктів під кодовою назвою ABACUS. Суть позову полягає в тому, що Goldman Sachs не повідомив своїм клієнтам, що партнерська компанія Paulson & Co грала ключову роль в структуризації ABACUS, вибираючи виключно іпотечні кредити найнижчої якості до складу похідного продукту. Сам Paulson робив ставки на падіння вартості цього продукту, проте, клієнти, які купилиABACUS, не знали про це, і незабаром зазнали суттєвих збитків. До прикладу, ABN Amro втратив понад 1 млрд. доларів на цьому продукті.

За словами стратега, у п`ятницю на американському фондовому ринку розпродавали в абсолютно усіх секторах, проте, найбільших втрат зазнав фінансовий, обвалившись на 3,7%. За підсумками торгів 16 квітня індекс DJIA втратив 1,1%, закрившись на відмітці 11019 пунктів, а індекс S&P 500 впав на 1,6% до 1192 пунктів. Європейські індекси також зазнали істотних втрат: індекс DJ Stoxx 600 знизився на 1,55% до 267 пунктів.

Проте, вважає К. Литвин, нинішня слабкість фондового ринку є тимчасовою. "Відкат може продовжитися кілька торговельних сесій, особливо якщо квартальні результати компаній виявляться гіршими від ринкових очікувань, як це, наприклад, сталося з Google", - вважає стратег.

У свою чергу, аналітики інвестиційної компанії Phoenix Capital зазначили, що на українському фондовому ринку у п`ятницю, 16 квітня, стабільний попит мали акції банків. "Райффайзен банк Аваль" виріс на 2,15%, а "Укрсоцбанк" - на 2,98%. Лідером за результатами дня став Авдіївський коксохім (+11,75%). Ціна цих паперів злетіла після виходу новини про можливу виплату дивідендів після проведення щорічних зборів акціонерів у червні. Акції машинобудівних компаній також росли: папери Крюківського та Стаханівського вагонобудівних заводів додали 3,14% і 6,23% відповідно.

Індекс ПФТС за підсумками торгів у п`ятницю підвищився на 1,22% - до 1012,96 пункта. Загальний обсяг торгів склав 402 млн. 813 тис. грн. Індекс Української біржі виріс на 0,93% - до 2561,28 пункта. Загальний обсяг торгів склав 97 млн. 619 тис. грн.

Як бачимо, макроекономічні і корпоративні дані в США в цілому стають усе обнадійливішими. Водночас над Європою продовжують нависати проблеми Греції, які, від постійного перенесення їх вирішення, вже схожі на "Дамоклів меч" або "рушницю в першому акті". На додаток ситуацію посилив вулкан в Ісландії, внаслідок чого авіакомпанії зазнають величезних збитків. Хмара попелу над континентом, окрім іншого, знову відклала на невизначений термін і вирішення питання з фінансами Греції…

Ігор Галичак (УНІАН)