Експерти: торги на ринку єврооблігацій проходили дуже мляво

Торги на українському ринку єврооблігацій у понеділок, 19 квітня, проходили дуже мляво.

Про це говориться в аналітичному огляді інвестиційної компанії Phoenix Capital, переданому агентству УНІАН.

Аналітики повідомляють, що вчора інвестори фіксували прибуток у суверенних і квазісуверенних паперах, ціни на які трохи знизилися, проте обсяги торгів були незначними. Нові випуски «Укрексімбанк-15» і «Київ-15» торгувалися зі зниженням. У корпоративному секторі активність торгів також була низькою, і угоди укладалися тільки за облігаціями «Альфа банку Україна», «ПриватБанку» й «Азовсталі».

Як зазначається в огляді, на російському ринку єврооблігацій у понеділок обсяги торгів також були низькими. «Росія-30» протягом дня кілька просіла. У корпоративному секторі продавалися найбільш ліквідні папери, які в середньому знизилися на 0,5 пункту. Найбільше угод було укладено за облігаціями «Газпрому», ВТБ, «Альфа банку» та «Євраза».