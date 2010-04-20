Трейдер: український ринок акцій торгується «у невпевненому плюсі»

Сьогодні український ринок акцій торгується «в невпевненому плюсі» після корекції напередодні.

Про це повідомила в коментарі агентству УНІАН трейдер інвестиційної компанії Phoenix Capital Ірина БАРАБАНОВА.

За її інформацією, європейські і американські ринки на ослабленні побоювань щодо американського банку Goldman Sachs, який SEC звинуватила в шахрайстві, також торгуються в зеленій зоні. Українські акції сьогодні ростуть в середньому на 0,5-1,5%. Індекс УБ додав 0,64%. Продовжують ріст папери Авдєєвського коксохімічного заводу на новинах про майбутні збори акціонерів (+2,66%).

Як відзначила І.Барабанова, більше за інші ростуть папери банківського сектора, які вчора були лідерами падіння. Папери «Райффайзен банку Аваль» додали 1,64%, «Укрсоцбанк» підріс на 1,99%. В цілому активність на ринку невисока. Обсяг торгів склав 21 млн. грн.

Трейдер припускає, що сьогодні до кінця дня ринок торгуватиметься в незначному плюсі в очікуванні позитивних новин про корпоративну звітність в США.