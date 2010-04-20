Експерт прогнозує, що ставки по ОВДП значно знизяться

Сьогоднішній аукціон з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) принесе значне зниження ставок первинного розміщення по всій кривій прибутковості.

Такий прогноз озвучив в коментарі агентству УНІАН старший аналітик компанії Astrum Investment Management Сергій ФУРСА.

На його думку, минулий аукціон продемонстрував, що Мінфін більше не відчуває значного тиску в моменти пікового погашення боргу. При цьому зниження прибутковості суверенних єврооблігацій минулого тижня, а також стабільно низький рівень вартості валютного хеджу підвищують відносну привабливість ОВДП.

Аналітик вважає, що прибутковість первинного ринку впритул наблизиться до котирувань вторинного ринку внутрішнього боргу. Тримісячні ОВДП, які є хорошою альтернативою для вкладення надмірної ліквідності, можуть бути продані з прибутковістю 12%. Ставки за дев`ятимісячними і дворічними паперами будуть імовірно на рівні 14%-15%. При цьому не виключено глибше падіння ставок.

Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 20 квітня, Міністерство фінансів України проводить черговий аукціон з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП). Пропонуються стандартні серії ОВД з терміном звернення 3 місяці, 9 місяців і 2 роки, а також спеціальні папери, випущені для фінансування підготовки до Євро-2012.