Планку кворуму повторних зборів акціонерів знизять?

Кабінет міністрів України пропонує чітко регламентувати терміни проведення, а також ввести знижену планку кворуму в 50% для проведення повторних зборів акціонерів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив віце-прем`єр-міністр Сергій ТІГІПКО з посиланням на відповідний законопроект, схвалений на сьогоднішньому засіданні уряду.

За його словами, зокрема, законопроект передбачає обов`язкове проведення повторних зборів упродовж 20 днів, а також застосування до таких зборів зниженої планки кворуму участі акціонерів з 60 до 50%. «Не можете зібратися 60% плюс за 20 днів – 50%. Нам потрібно, щоб акціонерні товариства працювали, а не консервували проблеми, не збиралися роками і не було звітів, і щоб не відомо які директори сиділи і обіймали посади», - сказав віце-прем`єр.