Трейдер: українські фондові індекси демонструють зростання

Українські фондові індекси сьогодні демонструють незначне зростання на помірно позитивному зовнішньому тлі.

Про це повідомила в коментарі агентству УНІАН трейдер інвестиційної компанії Phoenix Capital Ірина Барабанова.

Вона зазначила, що напередодні американські та європейські майданчики закрилися в зеленій зоні. Індекс Української біржі сьогодні піднявся на 1,04%. Однозначного тренду на ринку не спостерігається, і папери індексного кошика торгуються в першій половині дня зі змішаною динамікою. Обсяг торгів невисокий - 27 млн. грн. Найбільше зростання показують папери «Центренерго», які на незначних обсягах піднялися на 1,97%.

За інформацією трейдера, сьогодні очікується вихід даних про кількість безробітних у Великобританії за підсумками попереднього місяця, а також блок квартальної корпоративної звітності з США.