Moody's присвоїло рейтинг «В1» єврооблігаціям "Укрексімбанку"

Міжнародне рейтингове агентство Moody's присвоїло емісії єврооблігацій "Державного експортно-імпортного банку" ("Укрексімбанк") на суму 500 млн. дол. рейтинг "В1".

Про це йдеться у повідомленні, розміщеному на сайті Moody's.

Згідно з повідомленням, прогноз рейтингу - "негативний".

Також у повідомленні вказують, що єврооблігації, випущені 15 квітня на суму 500 млн. доларів, мають термін обороту до 27 квітня 2015 року. Прибутковість єврооблігацій склала 8,375% річних. Організаторами випуску виступили Citigroup та Credit Suisse.

Довідка УНІАН. ВАТ "Державний експортно-імпортний банк України" ("Укрексімбанк") - кредитно-фінансова установа зі 100% державним капіталом.

На 1 січня 2010 року активи банку складали 57,197 млрд. грн., кредити і заборгованість клієнтів - 48,309 млрд. грн., зобов'язання - 46,328 млрд. грн., статутний капітал - 10 млрд. грн., власний капітал - 10,869 млрд. грн.

У 2009 році «Укрексімбанк» отримав 21 млн. грн. прибутку.