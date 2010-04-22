Cильні корпоративні звіти не особливо допомогли фондовим ринкам

На світових фондових ринках в середу, 21 квітня, спостерігалася змішана динаміка, не дивлячись на сильні корпоративні результати за перший квартал.

Про це повідомив в коментарі агентству УНІАН стратег компанії Astrum Investment Management Костянтин ЛИТВИН.

За його словами, Boeing, Morgan Stanley і Apple порадували інвесторів своїми результатами, перевищивши очікування по чистому доходу і чистому прибутку, що викликало зростання котирувань акцій цих компаній. Саме зростання акцій цих трьох гігантів надало вчора підтримку індексу DJIA.

Як підкреслив К.Литвин, останнім часом американський ринок показує цікаву особливість: на момент виходу квартального звіту котирування ростуть на відмінних результатах, проте незабаром після звіту котирування знижуються на фіксації прибутків. Наприклад, вчора Intel, Johnson&Johnson, Goldman Sachs закрилися зниженням котирувань, які на даний момент знаходяться нижчим за рівні закриття торгової сесії. Саме тому ключові індекси вчора не виросли.

Стратег відзначив, що за підсумками торгів в середу індекс DJIA виріс лише на 0,1% до 11124 пунктів, індекс S&P 500 також не зазнав істотних змін, закрившись на рівні 1206 пунктів. Сьогодні на динаміку торгів може вплинути цілий ряд макроекономічних даних з Європи і США.