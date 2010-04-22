ДКЦПФР зареєструвала правила торгівлі для УБ

Державна комісія з цінних паперів і фондового ринку (ДКЦПФР) зареєструвала правила торгівлі в секції термінового ринку ВАТ «Українська біржа» і зразок ф`ючерсного контракту на індекс українських акцій (індекс UХ)».

Як повідомили УНІАН в прес-службі ДКЦПФР, про це йдеться в рішенні комісії «Про реєстрацію змін до Правил Відкритого акціонерного товариства «Українська біржа» від 20 квітня цього року.

Як відзначили в ДКЦПФР, відповідно до затверджених правил торгівлі передбачено укладення термінових контрактів з використанням центрального контрагента (ТОВ «Український центральний контрагент»), який стає покупцем щодо кожного продавця і продавцем щодо кожного покупця по кожному терміновому контракту, який полягає на біржових торгах.

У комісії також відзначають, що реєстрація зразкової форми ф`ючерсного контракту на індекс UХ дає можливість введення в обіг на Українській біржі ф`ючерсних контрактів, базовим активом яких є індекс українських акцій (індекс UХ), який розраховується ВАТ «Українська біржа».