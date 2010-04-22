ДТЕК випускає єврооблігації

Енергетичний холдинг ДТЕК заявив про випуск п`ятирічних єврооблігацій на суму 500 млн. дол.

Про це сказано в повідомленні, обнародуваному на офіційному сайті холдингу.

Згідно з повідомленням, фіксований купон по єврооблігаціях складе 9,50% в рік.

Організаторами випуску виступили ING Bank N.V. (“ING”), The Royal Bank of Scotland plc (“RBS”) і Erste Group Bank AG. Букраннери випуску - ING і RBS.

«Це значуща подія для нашої компанії. Воно є наступним кроком ДТЕК на міжнародному ринку капіталу», - приводяться в повідомленні слова генерального директора компанії Максима ТИМЧЕНКО.

У компанії не вказують, в якій стадії знаходиться операція, а також не розголошують інвесторів, які виступають в ролі покупців євробондів.

Як повідомляв УНІАН, 19 квітня міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings привласнило планованому випуску єврооблігацій DTEK Finance B.V. очікуваний пріоритетний незабезпечений рейтинг в іноземній валюті «B-».

Очікується, що надходження від облігацій будуть використані для рефінансування як мінімум 130 млн. дол. короткострокового забезпеченого боргу, а також підуть на капітальні вкладення і загальні корпоративні цілі. Облігації будуть незабезпеченими зобов`язаннями DTEK Finance B.V. з гарантією від DTEK Holdings B.V., DTEK Holdings Ltd. і від істотних операційних компаній групи DTEK (куди входять основні дочірні підприємства по генеруванню електроенергії і видобутку вугілля).

Довідка УНІАН. ДТЕК – перша приватна вертикально інтегрована енергетична компанія України. Входить до складу фінансово-промислової групи «Систем Кепітал Менеджмент» (СКМ).

Підприємства ДТЕК створюють ефективний виробничий ланцюжок по здобичі і збагаченню вугілля, генерації і дистрибуції електроенергії.

У вугільний блок ДТЕК входять ВАТ «Павлоградуголь» (об`єднуюче десять шахт), ВАТ «Шахта «Комсомолець Донбасу» і п`ять збагачувальних фабрик. За підсумками 2009 року частка ДТЕК у вугледобувній галузі України склала 24,4%.

Блок генерації представлений ВАТ «Східенерго» і асоційованою компанією ВАТ «Днепроенерго», в якій ДТЕК володіє 47,5% акцій. За підсумками роботи в 2009 році частка цих компаній в тепловій генерації України склала: «Східенерго» – 25,3%, «Днепроенерго» – 20,5%.

Чистий борг ВАТ «ДТЕК» в 2009 році збільшився на 17,2% - до 3,689 млрд. грн.