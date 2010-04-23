Експерт: на перегрітому фондовому ринку України вже немає ідей

Єдиним засобом, здатним утримати ціни українських акцій на досягнутих рівнях в найближчому майбутньому, є спекулятивна курсова гра.

Таку точку зору висловив в інтерв`ю кореспондентові УНІАН аналітик інвестиційної компанії «Альтана Капітал» Олександр КУШНАРЬОВ.

На його думку, «акції багатьох емітентів відіграли прогнозні потенціали зростання, що свідчить про сильну перегрітість ринку і відсутність інвестиційних ідей». Так, українські фондові індекси у четвер, 22 квітня, услід за світовими майданчиками демонстрували негативну динаміку. У очікуванні глибшого просідання трейдери закривали довгі позиції.

Як повідомив аналітик, торгова сесія на УБ вчора відкрилася зниженням котирувань за цінними паперами. Причиною цього стала несприятлива зовнішня кон`юнктура, що сформувалася до початку торгів. Американські індекси завершили четвер без єдиної динаміки, а на азіатських майданчиках вранці переважав песимізм, викликаний зміцненням єни, що йде врозріз з інтересами місцевих експортерів.

За словами А.Кушнарьова, «хвилеподібний рух індексу УБ, що спостерігався в першу годину сесії, змінився різким падінням у другій половині дня». Негатив на ринок принесло повідомлення про те, що Евростат погіршив оцінку бюджетного дефіциту Греції з 12,7% до 13,6% ВВП. Дана новина ослабила європейську валюту, спровокувавши шквал розпродажів на ринках регіону. У другій половині дня український ринок продовжив падіння. Інформація, що вийшла, по американському ринку праці надій інвесторів не виправдала. Негативно відреагували торговці і на вище в порівнянні з прогнозами зростання промислових цін в США.

Аналітик вважає, що на підписані з Росією угоди про отримання знижки на імпортний газ, у розмірі 30% вітчизняні торговці не відреагували. Дана новина була очікувана і вже відіграна. Негативу ринку додала невтішна квартальна звітність українських емітентів. Про збитки в 1-му кварталі відзвітували енергогенеруючі компанії «Донбассенерго» (-170 млн. грн.) і «Дніпроенерго» (-12,9 млн. грн.). Звітність енергорозподільних компаній виявилася нейтральною. Вищий прибуток показало «Полтаваобленерго» (60 млн. грн.).

А.Кушнарьов додав, що про невеликий прибуток відзвітували «Райффайзен Банк Аваль» (21,9 млн. грн.) і «Укрсоцбанк» (1,5 млн. грн.), хоча сукупні збитки банківської системи на 1 квітня склали 4,4 млрд. грн. (1,37 млрд. грн. на 1 березня). Ризики у фінансовій системі зберігаються, а в оцінках банків закладено багато очікувань.