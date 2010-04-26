Трейдер: активність на українському ринку акцій дуже низька

Активність на українському ринку акцій із початку сьогоднішніх торгів дуже низька.

Про це повідомила в коментарі агентству УНІАН трейдер інвестиційної компанії Phoenix Capital Ірина Барабанова.

Вона прогнозує, що ринок протягом дня продовжить торгуватися в районі нуля за відсутності новин із західних ринків.

За інформацією трейдера, індекс Української біржі станом на 12:00 незначно піднявся - на 0,62%, обсяг торгів склав 18 млн. грн. Кількість угод також низька. Найбільший інтерес учасники ринку виявляють до паперів Авдіївського коксохімічного заводу, за ними укладено найбільшу кількість угод. Акції цього емітента знизилися на 0,46%. Інші папери торгуються на рівні закриття попередньої сесії. Коригуються папери «Азовсталі» (-0,28%).