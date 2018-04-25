Український фондовий ринок: «бики» не здаються і поки виграють

Український фондовий ринок на минулому тижні демонстрував підвищену волатильність. Настрої інвесторів були вельми невизначеними. З одного боку, давно прийшов час для корекції дуже переоцінених акцій, а з іншої – ринок продовжує чинити опір назрілій необхідності. При цьому видимих причин для продовження зростання вітчизняних паперів зараз немає (за винятком нових газових домовленостей). Зовнішній фон, з огляду на продовження історії з Грецією, також виглядає суперечливим. Виняток складає лише економіка США, звітність у якій останнім часом продовжує радувати інвесторів. Через вищевикладені причини український і європейські фондові ринки минулого тижня демонстрували тренд, щкий чергувався, а біржі США показали упевнене зростання і досягли нових рекордів. Це дає підстави говорити про те, що вітчизняні акції на даний момент тримаються виключно за рахунок спекулятивних гравців ринку.

У понеділок, 19 квітня, український фондовий ринок знаходився повністю під впливом зовнішніх чинників і рухався услід за світовими біржами.

Як підкреслив стратег компанії Astrum Investment Management Костянтин Литвин, продовження падіння міжнародних фондових і сировинних ринків у понеділок, після звинувачення Goldman Sachs в обмані клієнтів, викликало хвилю розпродажів на українських майданчиках. На його думку, нинішній відкіт став здоровим і довгоочікуваним розвитком ситуації на фондових і сировинних ринках. Американський фондовий ринок ріс 50 сесій поспіль без падіння більш ніж на 1% в рамках окремої сесії, що є рекордом за останні 10 років.

У свою чергу, трейдер інвестиційної компанії Phoenix Capital Ірина Барабанова відзначила, що останнім часом український ринок був достатньо перегрітий, і трігером для корекції послужили п`ятничні новини про махінації американського банку Goldman Sachs в США. Значним зниженням у понеділок завершилися торги на азіатських, європейських і російських ринках. Український ринок акцій відкрився зниженням, яке продовжилося протягом всієї торгової сесії. Всі папери індексної корзини УБ продемонстрували зниження на 1,5-2%. Найбільше падіння було в паперах банківського сектору, які знизилися на хороших обсягах торгів. «Райффайзен банк Аваль» опустився на 4,30%, а «Укрсоцбанк» - на 3,45%. Проти ринку йшли тільки деякі папери, зокрема, – Авдєєвській коксохімічний завод, який виріс на інформації про майбутній розподіл прибутку декількох років на зборах акціонерів. На цих новинах акції підприємства піднялися на 3,27%.

Індекс ПФТС за підсумками торгів у понеділок, 19 квітня, знизився на 1,94% – до 993,31 пункту. Індекс Української біржі впав на 2,23% – до 2523,94 пункту.

Що ж до світових фондових ринків, то у понеділок тут спостерігалася змішана динаміка. К.Литвин повідомив, що американські індекси цього дня закрилися зростанням, європейські - падінням. Європейські ринки пішли в мінус, відіграючи сильне падіння американських ринків у п`ятницю. Втрати авіаційного сектору, які перевищили 1 млрд. доларів, також тисли на ринок. На американських майданчиках у понеділок спостерігалася змішана динаміка, проте під закриття торгів ключові індекси вирвалися вгору. Частково це було пов`язано зі сприятливою макростатистикою: індекс випереджаючих індикаторів в березні виріс на 1,4%, перевищивши ринкові очікування зростання на 1,1%. Зростання було викликане також очікуваннями добрих результатів IBM. Після закриття ринку компанія IBM дійсно випустила добрі результати за підсумками першого кварталу: показники виручки і прибутку перевищили ринкові очікування, компанія також злегка підвищила прогноз прибутку на 2010 рік. Проте ринок сподівався на ще сильніші результати.

У вівторок, 20 квітня, українські акції зробили спробу росту, який їм, утім, усе ж вдався на позитивному зовнішньому фоні.

За словами І.Барабанової, цього дня вітчизняні майданчики торгувалися в незначному плюсі після корекції, яка спостерігалася напередодні. Ринок продовжував відновлюватися після новин про звинувачення SEC американського банку Goldman Sachs в шахрайстві. Зростання спостерігалося за акціями Авдєєвського коксохімічного заводу, які продовжували відігравати новини про майбутній розподіл прибутку на зборах акціонерів в червні. Даний емітент за підсумками дня додав 1,33%. Лідери падіння понеділка, «Райффайзен банк Аваль» та «Укрсоцбанк» наростили 3,80% і 3,55%, відповідно.

Індекс ПФТС за підсумками торгів у вівторок, 20 квітня, підвищився на 1,68% – до 1010,05 пункту. Індекс Української біржі виріс на 1,39% – до 2558,38 пункту.

Як повідомив К.Литвин, світові фондові ринки у вівторок виросли на тлі хорошої макростатистики з Європи, відмінних корпоративних звітів і сировини, яка продовжує дорожчати. У Німеччині індекс настроїв інституційних інвесторів щодо стану економіки, ZEW, виріс з 44,5 пунктів до 53 пунктів в квітні, що перевищило консенсус економістів, який знаходився на рівні 45,2 пункту. Така ж ситуація спостерігалася і в рамках ЄС – індекс збільшився з 38,9 пункту до 46 пунктів, а консенсус очікувань знаходився на рівні 38,9 пункту.

Стратег додав, що і в США продовжили виходити відмінні квартальні результати. Результати IBM і Johnson&Johnson злегка перевищили ринкові очікування, а результати Goldman Sachs виявилися відмінними через першокласні показники торгових операцій на фондовому, сировинному, валютному і борговому ринках. Goldman заробив 3,3 млрд. доларів, що є кращим показником за всю історію компанії, за винятком 4,9 млрд. доларів прибутку за четвертий квартал 2009 року. Після закриття торгів також вийшли квартальні результати Apple, які перевищили найоптимістичніші очікування аналітиків.

Середа, 21 квітня, на українському фондовому ринку дещо відрізнялася від решти торгових днів, оскільки акції виросли виключно під впливом внутрішніх чинників, а зовнішній фон цього дня мав переважно негативний характер.

За словами К.Литвина, на світових фондових ринках в середу спостерігалася змішана динаміка, не зважаючи на сильні корпоративні результати за перший квартал. Boeing, Morgan Stanley і Apple порадували інвесторів своїми результатами, перевищивши очікування за чистим доходом і чистим прибутком. Саме зростання акцій цих трьох гігантів дало підтримку індексу DJIA. Як відзначив стратег, останнім часом американський ринок показує цікаву особливість: на момент виходу квартального звіту котирування ростуть на відмінних результатах, проте незабаром після звіту котирування знижуються на фіксації прибутків. Наприклад, в середу Intel, Johnson&Johnson, Goldman Sachs закрилися зниженням котирувань, які виявилися нижчими за рівні закриття торгової сесії, яка слідувала за звітами. У результаті індекс DJIA виріс тільки на 0,1% до 11124 пунктів, індекс S&P 500 також не зазнав істотних змін, закрившись на рівні 1206 пунктів.

Крім того, К.Литвин повідомив, що в середу на європейських майданчиках переважала в цілому негативна динаміка на тлі зростання спредів по CDS Греції, криза ліквідності якої посилилася в квітні. Проте домовленість про знижку до формули ціни на газ для України стала каталізатором зростання українського фондового ринку. Серед блакитних фішок лідерами торгів стали акції «Західенерго» (+2,9%), концерну «Стірол» (+2,8%) і «Укрнафти» (+2,6%).

Індекс ПФТС у середу, 21 квітня, підвищився на 1,1% - до 1021 пункту. Індекс Української біржі виріс також на 1,1% - до 2587 пунктів.

Український ринок цінних паперів у четвер, 22 квітня, продемонстрував відчутне зниження. Цьому сприяла украй негативна зовнішня кон`юнктура: проблеми Греції знову загострилися. Негативно вплинула на результат торгів на вітчизняних майданчиках і звітність українських підприємств за перший квартал 2010 року.

На думку К.Литвина, європейські фондові ринки у четвер знаходилися у ситуації, яка погіршувалася під тиском новин навколо Греції після перегляду статистики з дефіциту бюджету країни за 2009 рік з 12,9% ВВП до 13,6%. Песимізму додали прогнози подальших переглядів у бік збільшення дефіциту держбюджету Греції. На цьому фоні євро впав з 1,34 до 1,33 дол./євро. Європейські інвестори у четвер активно розпродавали грецькі папери, причому як облігації, так і акції. Прибутковість за 10-річними паперами перевищила 8,5%, котирування акцій банку «Піреус» впали на 7%. Падіння євро привело до зниження цін на сировині і європейських індексів, за ними динаміку повторили російський і український фондові ринки.

При цьому у США вийшли цілий ряд макроекономічних даних, які в цілому опинилися близькі до ринкових очікувань. Так, первинні заявки на допомгу з безробіття знизилися до 456 тис. на минулому тижні – дещо краще за консенсус економістів на рівні 460 тис. Продажі вторинного житла в березні виросли на 6,8% до 5,35 млн. будинків - теж дещо вище за ринкові очікування у 5,25 млн. «На корпоративному фронті в США результати продовжують перевищувати очікування інвесторів, які, проте, останнім часом стали дуже вередливі навіть до добрих результатів», - підкреслив стратег. На даний момент 87% компаній, які відзвітували, показали результати, які перевищили ринкові очікування, що є кращим показником за останні 10 років.

Проте, вважає К.Литвин, ринок у даний момент чутливіший до результатів, які не виправдовують очікувань. Наприклад, у четвер Nokia показала чистий прибуток нижче за очікування, і її котирування впали на 15%. Після закриття американських торгів у четвер Microsoft показав чистий дохід і чистий прибуток вище за консенсус очікувань, проте, його котирування впали на 4% після виходу звіту. Інвестори виявилися незадоволені зростанням продажів нової операційної системи в корпоративному сегменті.

На такому новинному фоні, вважає аналітик інвестиційної компанії «Альтана Капітал» Олександр Кушнарьов, єдиним засобом, здатним утримати ціни українських акцій на досягнутих рівнях в найближчому майбутньому, є спекулятивна курсова гра. На його думку, акції багатьох емітентів відіграли прогнозні потенціали зростання, що свідчить про сильну перегрітість ринку і відсутність інвестиційних ідей. Так, українські фондові індекси у четвер услід за світовими майданчиками демонстрували негативну динаміку. В очікуванні глибшого просідання трейдери закривали довгі позиції.

За словами А.Кушнарьова, негатив на ринок принесло повідомлення про те, що Євростат погіршив оцінку бюджетного дефіциту Греції з 12,7% до 13,6% ВВП. Дана новина ослабила європейську валюту, спровокувавши шквал розпродажів на ринках регіону. У другій половині дня український ринок продовжив падіння. Інформація щодо американського ринку праці надій інвесторів не виправдала. Негативно відреагували торговці і на вище у порівнянні з прогнозами зростання промислових цін в США.

Аналітик вважає, що на підписані з Росією угоди про отримання знижки на газ, який імпортується, у розмірі 30% вітчизняні торговці не відреагували. Дана новина була очікувана і вже відіграна. Негативу ринку додала невтішна квартальна звітність українських емітентів. Про збитки в 1-му кварталі відзвітували енергогенеруючі компанії «Донбассенерго» і «Дніпроенерго». Про невеликий прибуток відзвітували «Райффайзен Банк Аваль» і «Укрсоцбанк», хоча сукупні збитки банківської системи на 1 квітня склали 4,4 млрд. грн. Ризики у фінансовій системі зберігаються, а в оцінках банків закладено багато очікувань.

Індекс ПФТС за підсумками торгів у четвер, 22 квітня, знизився на 1,03% – до 1010,88 пункту. Індекс Української біржі впав на 1,48% – до 2550,53 пункту.

У п`ятницю, 23 квітня, український фондовий ринок показав зростання на тлі позитивних зовнішніх новин. Історія з Грецією цього дня знову актуалізувалася і цього разу зіграла позитивну роль.

У п`ятницю Греція попросила Єврокомісію, Європейський центральний банк і голову єврогрупи - прем`єр-міністра Люксембурга Жан-Клода Юнкера надати їй фінансову допомогу. «Греція просить активувати механізм підтримки», - йдеться у відповідному листі, підписаному міністром фінансів країни Георге Папаконстантіну. У заяві у відповідь Єврокомісія, ЄЦБ і керівники єврогрупи відзначили, що сторони прийняли до уваги офіційний запит Греції про активацію механізму допомоги. Крім того, сторони заявили, що підтримка надаватиметься в рамках програми, яка готується Єврокомісією, ЄЦБ і МВФ спільно з владою Греції.

За словами К.Литвина, у п`ятницю український ринок цінних паперів закрився в плюсі завдяки позитивним настроям на європейських і американських майданчиках. Вітчизняні біржі реалізували своє денне зростання незабаром після відкриття, за чим послідувала бічна динаміка. Обсяги торгів знаходилися на низькому рівні. Як європейські, так і російські індекси рухалися вгору на офіційному запиті Греції в адресу МВФ і ЄС щодо надання допомозі. На українських майданчиках серед блакитних фішок лідируючими паперами стали «Укрсоцбанк», «Західенерго» та «Укртелеком».

Індекс ПФТС у п`ятницю, 23 квітня, підвищився на 0,5% - до 1015 пунктів. Індекс Української біржі виріс на 0,6% - до 2566 пунктів.

Минула п`ятниця стала дуже хорошим днем для американських акцій. Як підкреслив К.Литвин, в результаті чергової порції позитивної макростатистики ринок США попрямував угору, закрившись на 19-місячних максимумах. З одного боку, замовлення на товари тривалого користування в США в березні знизилися на 1,3% за рахунок падіння замовлень на літаки, тоді як ринок чекав приросту на 0,4%. У той же час, за винятком транспортного сектору, який є волатильним і слабопередбачуваним, замовлення збільшилися на 2,8%, перевищивши ринкові очікування. Продажі первинної нерухомості в березні підскочили на 26,9% - до 411 тис. одиниць, істотно перевищивши ринкові очікування продажів в 330 тис. Такий істотний стрибок темпів продажів пов`язаний із закінченням державних субсидій на придбання житла в квітні.

За інформацією К.Литвина, за підсумками торгів п`ятниці індекс S&P 500 виріс на 0,7% - до 1217 пунктів, а індекс DJIA підріс на 0,6% - до 11204 пунктів. Напередодні на графіці індексу S&P 500 утворилася формація висхідного трикутника з локальними зростаючими мінімумами, і основою на рівні 1210 пунктів. Поточний висхідний тренд є дуже сильним, і ріст індексів продовжується восьмий тиждень поспіль, що близько до рекорду за останні 10 років. З технічного боку, наступною точкою опору є рівень у 1250 пунктів. Таке сильне зростання фондових ринків пов`язане з притоком ліквідності від масштабних carry trades за всіма ключовими світовими валютами. Так, звіт COT (commitments of traders) показав рекордний рівень коротких позицій за євро та ієною – двома ключовими валютами фондування.

На думку стратега, підтримку фондовому ринку у п`ятницю дало також збільшення цін на нафту і промислові метали: нафта марки WTI подорожчала на 1,4 долара - до 85,1 долара за баррель. Нафта пересунулася у новий торговий діапазон 80-90 доларів за баррель.

Зі всього вищесказаного можна зробити висновок, що фондові ринки залишаються волатильними, проте з відхиленням до висхідного тренду. Найбільш сильні позиції в даний час у американських бірж, унаслідок сильних макроекономічних і корпоративних звітів. Проте, як наголошувалося, на позитивні новини світові ринки реагують дуже невпевнено, що свідчить про сумніви інвесторів в однозначному відновленні економіки. До того ж Європа знаходиться під впливом «грецького питання» і ще не до кінця зрозумілих наслідків виверження вулкану в Ісландії. А український фондовий ринок, у свою чергу, дотепер не знайшов підтримки у вітчизняній економіці.

Володимир Оранський (УНІАН)