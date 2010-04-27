Трейдер: акції на УБ показують різноспрямовану динаміку

Сьогодні акції на Українській біржі (УБ) показують різноспрямовану динаміку.

Про це в коментарі агентству УНІАН повідомила трейдер компанії Phoenix Capital Ірина Барабанова.

За її інформацією, в цілому на даний момент акції на Українській біржі незначно знижуються. Зростання спостерігається тільки в деяких паперах банківського сектору й «Укрнафти», які витягають індекс у плюс. Акції банку «Райффайзен банку Аваль» піднялися на 2,17%, «Укрсоцбанк» підріс на 0,50%. Папери «Укрнафти» на новинах про вихід позитивної фінансової звітності за підсумками першого кварталу 2010 року піднімалися зранку до 5% і вже додали 4,86%.

Як зазначила трейдер, індекс Української біржі за станом на 12:00 піднявся на 0,04%. Активність на ринку невисока. Обсяг торгів становить 25 млн. грн.