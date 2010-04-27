Експерт: інвестори нейтрально сприймають позитив зі США

На фондовому ринку США у понеділок, 26 квітня, переважала бічна динаміка торгів після виходу чергової позитивної порції макроекономічних даних, які інвестори вже сприймають нейтрально.

Про це повідомив у коментарі агентству УНІАН стратег компанії Astrum Investment Management Костянтин ЛИТВИН.

Він відзначив, що за підсумками вчорашніх торгів індекс S&P 500 знизився на 0,4% до 1212 пунктів, а індекс DJIA закрився без змін на рівні 11205 пунктів. Індекс виробничої активності ФРБ Далласа збільшився на 21,1% у квітні, істотно перевищивши ринкові очікування зростання у 9,8%. Для продовження зростання по індексу S&P 500 восьмий тиждень підряд, що саме собою є рекордом, потрібні поліпшення у сферах, де останнім часом спостерігалася слабкість, наприклад, на ринку праці і в споживчих настроях.

За інформацією стратега, сьогодні о 17:00 за київським часом виходять дані щодо рівня споживчої довіри у США за квітень. У березні настрої різко покращали, і на тлі поліпшення економічної активності у квітні цілком логічно чекати подальшого поліпшення споживчих настроїв, проте все залежить від темпів поліпшення. Якщо індекс вийде на рівні вище 56-57 пунктів, це може стати каталізатором зростання ринків сьогодні.