Експерт: попит на спеціальні ОВДП сьогодні може вирости

На сьогоднішньому аукціоні вірогідне зростання попиту на спеціальні облігації внутрішньої державної позики (ОВДП).

Такий прогноз озвучив в коментарі агентству УНІАН старший аналітик компанії Astrum Investment Management Сергій ФУРСА.

На його думку, зростання попиту може бути спровоковане посилюванням вимог Національного банку України (НБУ) до резервування, яке значно підвищує привабливість спеціальних ОВДП для банків. Посилення вимог НБУ може зв`язати до 6 млрд. грн. ресурсів банківської системи, що показує потенційний максимальний обсяг попиту на спеціальні ОВДП.

У той же час, аналітик не чекає значних змін при розміщенні стандартних серій ОВДП у порівнянні з попереднім аукціоном, і граничні рівні прибутковості повинні залишитися на тому ж рівні. Граничний рівень прибутковості на короткому кінці кривої (шестимісячні папери) залишиться на рівні 12,0-12,5%. Ставки відсікання за річними ОВДП можуть бути встановлені на рівні 13,0-13,5%, тоді як за трирічними паперами можливе збереження рівня прибутковості на рівні 14%.

Як повідомляв УНІАН, 27 квітня ц.р. Міністерство фінансів України проводить черговий аукціон по розміщенню облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП). Уряд пропонує стандартні ОВДП з терміном обороту 6 місяців, 12 місяців і 3 роки, а також спеціальні папери, випущені для фінансування підготовки до Євро-2012.