Експерти: торги єврооблігаціями пройшли дуже активно

Торги на українському ринку єврооблігацій у вівторок, 27 квітня, проходили дуже активно.

Про це йдеться в аналітичному огляді інвестиційної компанії Phoenix Capital, переданому агентству УНІАН.

Як відзначають аналітики, після зниження кредитних рейтингів Португалії і Греції на українському ринку переважали продавці. Суверенні облігації протягом дня знизилися на 0,5-1 пункт, і особливо сильно просіли довгострокові випуски. «Нафтогаз» торгувався менш активно – за цими паперами пройшло всього декілька операцій, а ціни до закриття знизилися. У корпоративному секторі «Альфа банк Україна» і «Приватбанк» торгувалися з пониженням на низьких обсягах.

За інформацією аналітиків, українські акції на іноземних ринках вчора торгувалися із змішаною динамікою. Папери агросектору додали в ціні. На непоганих обсягах торгів піднялися акції «Кернел» (+12,3%), тоді як по «Астарті» проходили невеликі обсяги. Папери нафтогазового сектору демонстрували негативну динаміку. Акції JKX знизилися на 2,7%, Regal Petroleum - знизилися на 0,49%.