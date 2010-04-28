Fitch присвоїло єврооблігаціям DTEK рейтинг «B-»

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings присвоїло випуску п'ятирічних єврооблігацій DTEK Finance B.V. обсягом 500 млн. дол. зі ставкою купона 9,5% пріоритетний незабезпечений рейтинг в іноземній валюті "B-" з рейтингом зворотності активів "RR4".

Про це йдеться у повідомленні Fitch, переданому агентству УНІАН.

У повідомленні вказують, що DTEK Finance B.V. - фінансова структура DTEK Holdings B.V., кінцевої голландської холдингової компанії групи DTEK, яка містить операційні компанії в секторах видобутку вугілля і електроенергетики в Україні. На проміжному рівні ці операційні компанії належать холдинговій компанії DTEK Holdings Ltd, яка зареєстрована на Кіпрі і має довгостроковий рейтинг дефолту емітента ("РДЕ") "B-" з прогнозом "стабільний".

Надходження від облігацій використають для рефінансування як мінімум 130 млн. дол. короткострокового забезпеченого боргу, а також на капітальні вкладення і загальні корпоративні цілі. Облігації є незабезпеченими зобов'язаннями DTEK Finance B.V. з гарантією від DTEK Holdings B.V., DTEK Holdings Ltd. і від істотних операційних компаній групи DTEK (куди входять основні дочірні підприємства з генерування електроенергії і видобутку вугілля).

Облігаційна угода містить ряд ковенантів, у тому числі обмеження на виплати акціонерам і на допустимі види діяльності, а також вимоги з проведення угод з афільованими структурами на ринкових умовах, з розкриття фінансової інформації і з максимально допустимого рівня левереджа. Також документація містить комплексні положення щодо дефолту, у тому числі щодо кросс-дефолту на іншу заборгованість DTEK. Для емітента передбачено три форми кол-опціонів за єврооблігаціями, а для інвесторів - один пут-опціон. Усі опціони детально описані в документації щодо облігацій. Один з кол-опціонів дозволяє емітенту виплатити до 35% основної суми боргу за єврооблігаціями за рахунок надходжень грошових коштів від розміщення акцій DTEK протягом 90 днів після такого розміщення.

У 2009 році, за розрахунками Fitch, DTEK мав операційну EBITDAR у 3 млрд. 220 млн. грн., що на 2% нижче від показника за 2008 рік, співвідношення чистого скоректованого боргу до операційної EBITDAR дорівнювало 1,5x (1,0x в 2008 р.), а забезпеченість процентних платежів коштами від операційної діяльності (FFO) складала 6,3x (9,3x в 2008 р.).