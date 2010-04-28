Українська біржа вперше проводить торги на терміновому ринку

"Українська біржа" сьогодні почала дослідну експлуатацію в Секції термінового ринку.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі "Української біржі".

За інформацією прес-служби, першим інструментом, який запустили на терміновому ринку "Української біржі", став розрахунковий ф'ючерсний контракт на Індекс українських акцій (індекс UX). Угоду розміром в один контракт на ф'ючерс Індексу українських акцій за ціною 2553,00 пункти уклали учасники торгів ТОВ "АСТРУМ КАПІТАЛ" і АТ "ГІК "Проспект Інвестментс".

Як сказали на біржі, допуск до торгів в Секцію термінового ринку отримали 14 торговців, ще 12 на цей момент проходять акредитацію.

Як кажуть в "Українській біржі", вартість одного пункту індексу UX дорівнює 1 грн. При виконанні розрахунок контракту здійснюватимуть за значенням індексу на останній день торгів перед його закриттям. Датою виконання є 15 число місяця виконання.

Після завершення дослідної експлуатації в Секції термінового ринку почнуться офіційні торги.