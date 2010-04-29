Експерт: розпродажі на європейських фондових біржах тривають

Розпродажі на європейських фондових майданчиках, що почалися у вівторок на страхах навколо боргів Греції та Португалії, продовжилися і в середу.

Про це сказав в коментарі агентству УНІАН стратег компанії Astrum Investment Management Костянтин ЛИТВИН.

За його словами, прибутковість дворічних суверенів Греції досягла 23% на побоюваннях щодо майбутньої реструктуризації заборгованості. Рейтингове агентство Standard & Poors заявило, що у випадку реструктуризації тримачі грецьких суверенів можуть втратити 70% від їх номінальної вартості, або 256 млрд. євро. Ризики пішли вгору, а бонди вниз, утім, як і фондові ринки.

Стратег зазначив, що всі компоненти індексу Української біржі в середу закрилися падінням котирувань. Більше ринку постраждали папери металургійного сектору. Єнакіївський метзавод упав на 3,2%, «Азовсталь» - на 3,1%.

Як повідомляв УНІАН, індекс ПФТС за підсумками торгів у середу, 28 квітня, знизився на 1,66% - до 1013,14 пункту. Загальний обсяг торгів склав 801 млн. 243 тис. грн.

Індекс Української біржі впав на 1,88% - до 2542,90 пункту. Загальний обсяг торгів склав 101 млн. 964 тис. грн.