Трейдер: на іноземних біржах учора переважали негативні настрої

На іноземних фондових біржах у ході вчорашніх торгів переважали негативні настрої щодо українських акцій.

Про це повідомила в коментарі агентству УНІАН трейдер компанії Phoenix Capital Ірина БАРАБАНОВА.

За її інформацією, акції Regal Petroleum в середу продовжили падати (-4%). Також впали акції Cadogan Petroleum - на 8,2%. «Астарта» була дуже волатильною, знижуючись протягом дня до 5%, однак змогла закритися в плюсі (+0,34%).

Велика увага інвесторів вчора була звернена до «Кернел». Після позавчорашнього ралі папір знижувався на 10%, практично відігравши зростання, але потім усе ж таки зміг трохи підрости. У результаті акції «Кернел» у середу на середніх обсягах торгів додали 6,56%.