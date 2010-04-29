Найбільше порушень КМДА здійснила у сфері приватизації

Найбільше порушень у діяльності Київської міської державної адміністрації зафіксовано у сфері приватизації нерухомого майна.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив журналістам віце-прем’єр-міністр Володимир СІВКОВИЧ.

«Після того, як практично усі правоохоронні структури отримали команду на перевірку зловживань у бюджетній сфері, зловживань у роботі управлінь та департаментів КМДА – там, де найбільше було причин, там воно загорілося», - сказав В.СІВКОВИЧ.

«Справи, які повинні бути і в БТІ, і у Фонді державного майна, і в КМДА, вони зникли», - зазначив В.СІВКОВИЧ і додав, що кількість таких справ дуже велика.

Він також наголосив на необхідності піднімати усі документи, пов’язані з приватизацією, «і заново розбирати всі ці справи». «І зрозуміло, що через судові рішення - а буде дуже багато судових рішень на виході по всіх цих справах як з боку влади, так і з боку тих, хто придбав цю власність», - зазначив віце-прем’єр.

За словами В.СІВКОВИЧА, більшість людей, які приватизували нерухоме майно, розуміли, що це було зроблено з порушенням законодавства.