Експерт: українські акції вчора закрилися без змін

Українські акції за підсумками вчорашніх торгів закрилися без істотних змін, незважаючи на зростання глобальних ринків.

Про це сказав у коментарі агентству УНІАН стратег компанії Astrum Investment Management Костянтин ЛИТВИН.

За його словами, європейські та російські індекси показали у четвер впевнене зростання на тлі стрімкого підвищення цін на нафту (+2,2%), а також зниження суверенних ризиків Греції та Португалії після заяви МВФ про надання Греції допомоги на 3 роки. При цьому на українському ринку напередодні травневих свят не спостерігалося певної динаміки, і торговельна активність перебувала на низькому рівні.

Як зазначив стратег, індекс Української біржі вчора додав усього 0,32% до 2552,08 пункту, а індекс ПФТС знизився на 0,09% до 1012,26 пункту. Обсяг торгів на УБ склав половину обсягу середи - всього 51 млн. грн. Лідером торгів стали акції Стахановського вагонобудівного заводу (+7,3%), що ростуть другий тиждень поспіль.