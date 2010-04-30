НАК «ЕКУ» пропонує продати чотири державні енергокомпанії

НАК «Енергетична компанія України» пропонує реалізувати в 2010 році акції чотирьох державних енергогенеруючих компаній, залишивши у власності держави блокуючі пакети у розмірі 25% + 1 акція.

Про це йдеться в пропозиціях НАК «ЕКУ» щодо порядку і форм проведення приватизації енергокомпаній, текст яких має в своєму розпорядженні УНІАН.

Згідно з документом, зокрема, в 2010 році пропонується виставити на продаж пакет акцій ВАТ «Донбасенерго» в розмірі 60,77%, ВАТ «Дніпроенерго» – 25% - 1 акція, ВАТ «Центренерго» – 53,29% - 1 акція, ВАТ «Західенерго» – 45% - 1 акція.

Продаж вказаних пакетів пропонується провести на аукціонах з обов`язковими фіксованими умовами. У перелік умов пропонується включити збереження профілю компанії, використання палива вітчизняного виробництва в обсязі не менше 75% від поточного споживання, зобов`язання щодо технічного переоснащення і модернізації блоків, а також забезпеченню соціального захисту працівників енергокомпаній.

На думку НАК «ЕКУ», збереження в держвласності блокуючих пакетів компаній у розмірі 25% + 1 акція дасть змогу державі брати участь в їх управлінні. Реалізацію блокпакетів, що залишилися, пропонується провести після реформування енергосектору і виконання інвестором фіксованих зобов`язань стосовно компанії.

«Держава дістане можливість реалізувати залишок 25% + 1 акція за значно вищою ціною і одержати додаткове джерело доходів до державного бюджету», – переконані в НАК «ЕКУ».

Крім того, НАК «Енергетична компанія України» пропонує реалізувати в 2010 році на аукціонах з фіксованими умовами пакети 7 енергозабезпечуючих компаній.

Зокрема, на продаж пропонується виставити держпакет АК «Київенерго» у розмірі 50% + 1 акція, ВАТ «Тернопільобленерго» – 51%, ВАТ «Черкасиобленерго» – 46%, а також блокпакети ВАТ «Одесаобленерго» (25,01%), ВАТ «Полтавообленерго» (25% + 1 акція), ВАТ «Прикарпаттяобленерго» (25,02%) і ВАТ «Сумиобленерго» (25% + 1 акція).

НАК «ЕКУ» зазначає, що в разі реалізації пакетів енергогенеруючих і енергозабезпечуючих компаній у договорах з переможцями аукціонів слід передбачити штрафні санкції за невиконання фіксованих умов, аж до можливості реприватизації підприємства в разі грубих порушень договорів продажу.

«Енергокомпанія України» вважає за доцільне також проводити обов`язкову кваліфікацію потенційних інвесторів. Зокрема, до торгів пропонується не допускати офшорні компанії, компанії, в статутному капіталі яких частка іноземних держав перевищує 25%, компанії без чіткої ідентифікації кінцевого власника, компанії, що не володіють реальним інвестиційним ресурсом, а також компанії, котрі не мають досвіду управління енергоактивами та їх модернізації.