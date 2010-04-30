Експерт: позитив на світових фондових ринках поновився

Позитив на світових фондових ринках у четвер, 29 квітня, поновився.

Таку точку зору висловив в коментарі агентству УНІАН стратег компанії Astrum Investment Management Костянтин ЛИТВИН.

За його словами, у четвер світові фондові ринки закрилися упевненим зростанням на тлі зниження суверенних ризиків в Європі, бурхливого зростання цін на нафту, а також позитивної макростатистики. Прибутковість грецьких суверенів істотно знизилася, особливо на короткому кінці кривої, після запевнення МВФ про надання грошової допомоги Греції на 3 роки. Прибутковість дворічних паперів впала з 16% до 12,8%, 10-річних паперів – з 10% до 9%. Знизилися також ризики Португалії, Іспанії і Італії.

Крім того, повідомив К.ЛИТВИН, у четвер вийшли дані про поліпшення настроїв споживачів і інвесторів Європи в квітні до дворічних максимумів. Вчора також сильно подорожчала нафта через продовження витоку після вибуху нафтовидобувної свердловини в Мексиканській затоці і зупинки здобичі на довколишніх свердловинах. Нафта мазкі WTI в торгах на NYMEX подорожчала на 2 долари – до 85,1 долара за баррель.

На думку стратега, зростання котирувань нафти в сукупності із зниженням суверенних ризиків привело у четвер до зростання фондових індексів. Індекс S&P 500 піднявся на 1,3% до 1206 пунктів, а індекс DJIA збільшився на 1,1% до 11167 пунктів. Європейський індекс DJ Stoxx 600 виріс на 1,3% до 261 пункту.

Як повідомив К.Литвин, сьогодні в США виходить цілий ряд макроекономічних даних, зокрема, по ВВП за перший квартал, по індексу настрою споживачів від університету Мічиган, по рівню споживання. На хід українських торгів ці дані, швидше за все, не вплинуть через низьку торгову активності напередодні травневих свят, вважає стратег.