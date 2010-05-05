ФДМ отримав від приватизації 155,4 млн. грн.
15:43, 05 травня 2010Фондовий ринок
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За січень-квітень
Фонд державного майна (ФДМ) за січень-квітень поточного року отримав від приватизації 155,4 млн. грн.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі ФДМ.
За інформацією прес-служби, за вказаний період Фонд держмайна також отримав 183,7 млн. грн. від оренди майна, і 52,3 млн. грн. надходжень від дивідендів.
Як повідомляв УНІАН, у державному бюджеті на 2010 рік план надходжень від приватизації визначено на рівні 10 млрд. грн.
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