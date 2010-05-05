Обсяг торгів на «Українській біржі» знизився

Обсяг торгів цінними паперами на "Українській біржі" у квітні ц.р. знизився на 10,8% і склав 1 млрд. 572,3 млн. грн., а кількість операцій, укладених на біржі впродовж місяця, склала 59 тис., що на 20,8% менше, ніж у квітні. Про це УНІАН повідомили в прес-службі "Української біржі".

Індекс українських акцій, що розраховується «Українською біржею», підвищився в квітні на 8,34% - з 2355,22 до 2551,72 пунктів.

Лідерами обігу в квітні стали акції «Авдєєвського коксохімічного заводу», обсяг торгів яких склав 109 млн. 231 тис. грн., на другому місці «Єнакіївського металургійного заводу» - 103 млн. 404 тис. грн., «Укрсоцбанку» - 93 млн. 706 тис. грн. Частка вказаних цінних паперів в обороті склала 8,17%, 7,73% і 7,01% відповідно.