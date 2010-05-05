Загальний обсяг торгів на ПФТС виріс на 32%

Загальний обсяг торгів на фондовій біржі ПФТС в квітні 2010 року склав 7 млрд. 479 млн. грн., що на 32% більше, ніж в березні цього року, при цьому на торги за ОВДП довелося 7 млрд. 122 млн. грн.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ПФТС.

Згідно з повідомленням, у той же час обсяг торгів акціями у квітні ц.р. склав 301,5 млн. грн., що на 27% менше, ніж в березні.

Обсяг торгів на ПФТС за корпоративними облігаціями минулого місяця склав 53 млн. грн., цінними паперами ІСІ – 1,7 млн. грн., муніципальними облігаціями – 272 тис. грн.

Індекс ПФТС впродовж місяця виріс на 11,2% – з 910,16 до 1012,21 пункту. З початку 2010 року ріст індексу ПФТС склав 73%.