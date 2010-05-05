Трейдер: сьогодні падали всі українські акції

Сьогодні на негативному зовнішньому фоні коригувалися всі українські акції.

Про це повідомила в коментарі агентству УНІАН трейдер компанії Phoenix Capital Ірина Барабанова.

Вона підкреслила, що інвестори на міжнародних майданчиках, як і раніше стурбовані борговим навантаженням Греції. Найбільше зниження на українському ринку сьогодні було зафіксовано в акціях банківського сектору. «Райффайзен банк Аваль» впав на 9,24%. Падіння демонстрували і папери металургійного і коксохімічного секторів.

Трейдер зазначила, що аналогічна ситуація спостерігалася і в українських акціях, які торгуються на міжнародних майданчиках. Зниження показали папери агросектору. «Миронівський хлібопродукт» упав на 5,33%, «Астарта» - на 2,4%, «Кернел» - на 3,25%. Акції JKX також знижувалися, незважаючи на вихід новин про збільшення виробництва компанією. У мінусі торгувалися папери й інших нафтогазових компаній. Акції Ferrexpo також втратили 8,22%.

Як повідомляв УНІАН, індекс ПФТС за підсумками торгів у середу, 5 травня, впав на 2,01% - до 991,90 пункту.

Індекс Української біржі впав на 5,67% - до 2407,14 пункту.