Трейдер: українські цінні папери продовжують корекцію

Українські цінні папери в ході сьогоднішніх торгів продовжують корекцію.

Про це повідомила в коментарі агентству УНІАН трейдер інвестиційної компанії Phoenix Capital Ірина БАРАБАНОВА.

За її словами, український фондовий ринок, після падіння американських індексів напередодні, демонструє сьогодні зниження на відновленні побоювань щодо дефолту Греції. Однак гарна корпоративна звітність низки компаній дещо додала оптимізму, і до 12:20 індекс Української біржі знизився лише на 1,26%.

Трейдер зазначила, що падіння спостерігається по всіх паперах індексного кошика. Знижуються акції банківського, металургійного секторів, а також ряду підприємств коксохімічного сектору. Найбільше падіння спостерігається в паперах Єнакіївського метзаводу (-1,85%), «Азовсталі» (-1,33%), Алчевського меткомбінату (-3,17%).

Як повідомляв УНІАН, індекс ПФТС за підсумками вчорашніх торгів знизився на 2,01% - до 991,90 пункту. Індекс Української біржі впав на 5,67% - до 2407,14 пункту.