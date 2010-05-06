Трейдер: українські цінні папери продовжують корегування

Українські цінні папери в ході сьогоднішніх торгів продовжують корегуватися.

Про це повідомила в коментарі агентству УНІАН трейдер інвестиційної компанії Phoenix Capital Ірина БАРАБАНОВА.

За її словами, український фондовий ринок, після падіння американських індексів напередодні, демонструє сьогодні зниження на відновленні побоювань щодо дефолту Греції. Проте хороша корпоративна звітність ряду компаній дещо додала оптимізму, і до 12:20 індекс Української біржі знизився лише на 1,26%.

Трейдер відзначила, що падіння спостерігається за всіма паперами індексної корзини. Знижуються акції банківського, металургійного секторів, а також ряду підприємств коксохімічного сектору. Найбільше падіння спостерігається за паперами Єнакіївського метзаводу (-1,85%), «Азовсталі» (-1,33%), Алчевського меткомбінату (-3,17%).

Як повідомляв УНІАН, індекс ПФТС за підсумками вчорашніх торгів знизився на 2,01% – до 991,90 пункту. Індекс Української біржі знизився на 5,67% – до 2407,14 пункту.