Експерт: корекція на фондовому ринку скоро закінчиться

Поточна корекція на фондовому ринку закінчиться, як тільки стабілізується євро, що може трапитися вже в найближчі пару днів. Таку точку зору висловив в коментарі агентству УНІАН стратег компанії Astrum Investment Management Костянтин ЛИТВИН.

Він відзначив, що нафта і промислові метали у четвер, 6 травня, уповільнили темпи падіння після сильних розпродажів в середу. Нікель подорожчав на 1,5% після падіння на 12%, а нафта відскочила від рівня середньострокової підтримки в 78 доларів за баррель. Швидше за все, індекс S&P 500 знайде підтримку на рівні 1150 пунктів, після чого також послідує ріст.

За словами стратега, на європейських і російських майданчиках у четвер переважала бічна динаміка торгів на тлі продовження падіння євро і цін на сировину. Гірше за ринок показали себе акції сировинного сектора: Алчевській меткомбінат (-4,7%) і «Укрнафта» (-4,4%). Непогано трималися акції банківського сектора: банк «Форум» (+0,6%) і «Райффайзен банк Аваль» (-1,4%).

Як повідомляв УНІАН, індекс ПФТС за підсумками торгів у четвер, 6 травня, знизився на 4,35% – до 948,79 пункту. Загальний обсяг торгів склав 233 млн. 937 тис. грн.

Індекс Української біржі знизився на 3,69% – до 2318,43 пункту. Загальний обсяг торгів склав 75 млн. 670 тис. грн.