Трейдер: на ринку євробондів переважали активні продажі

На українському ринку євробондів у четвер, 6 травня, переважали активні продажі.

Про це повідомив в коментарі агентству УНІАН трейдер інвестиційної компанії Phoenix Capital Вадим ХОМЕНКО.

За його словами, за відсутності підтримки з боку інвесторів вчора спостерігалося падіння суверенних і квазісуверенних бондів на один-два пункти, особливо по довгих випусках. У корпоративному секторі нові облігації продовжують залишатися найбільш ліквідними. Зокрема, «МХП-15» і «ДТЕК-15» торгувалися на пункт нижче. Тиск продавців спостерігався у випусках «Азовсталі», «Альфа банку» і муніципальних облігаціях, при цьому до закриття всі папери дещо втратили в ціні.

Трейдер відзначив, що на російському ринку євробондів у четвер також превалювала активність продавців. «Росія-30» втратила більше 1,5 пункту, нові п’яти- і десятирічні випуски втратили близько 2 пунктів. Корпоративний сектор також торгувався нижче, «Сбербанк», ВТБ і «Газпром» закрилися зниженням котирувань.