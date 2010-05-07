Експерт: у мінусі торгуються всі українські цінні папери

Сьогодні торгуються в мінусі всі українські цінні папери на фондових біржах.

Про це сказала в коментарі агентству УНІАН трейдер інвестиційної компанії Phoenix Capital Ірина БАРАБАНОВА.

Вона відзначила, що сьогоднішні торги відкрилися зниженням українських фондових індексів. Найбільше падіння продемонстрували акції банківського і металургійного секторів. По ряду паперів падіння складало більше 10%. Зараз акції індексної корзини в середньому втратили 7-9%.

За словами трейдера, напередодні американські і європейські ринки також закрилися зниженням провідних індексів на тлі поглиблення побоювань щодо дефолту Греції. Азіатські ринки також падають. Трігером для подальшого розвитку подій стануть заяви про плани допомоги Греції, які будуть оприлюднені сьогодні, і новини з американських бірж з ринку праці.

Як повідомляв УНІАН, на українському фондовому ринку з початку сьогоднішніх торгів відбувається обвал. Індекс Української біржі станом на 12:05 знизився на 8,77% – до 2115,16 пункту. Індекс ПФТС станом на 11:59 впав на 2,50% – до 925,06 пункту.