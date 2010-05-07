Експерт: фондовий ринок США вчора був охоплений панікою

Фондовий ринок США у четвер був охоплений панікою на тлі обвалу євро і погіршення суверенних ризиків в Європі.

Про це повідомив в коментарі агентству УНІАН стратег компанії Astrum Investment Management Костянтин ЛИТВИН.

В той же час, підкреслив він, причини істотного обвалу індексів залишаються нез’ясованими. Греція схвалила в парламенті останній пакет заходів з урізування дефіциту бюджету. Німеччина і Франція схвалили в парламенті надання кредитів Греції, отже країна днями одержить обіцяну допомогу. Однією з основних причин обвалу стало те, що ЄЦБ залишив облікову ставку на колишньому рівні в 1%, не сказавши нічого конкретного з приводу допомоги Греції, чого чекав ринок. Інвестори сподівалися, що ЄЦБ знизить облікову ставку на 50 пунктів під тиском кризи, яка посилюється, проте цього не відбулося.

За словами стратега, ринок також сподівався на певні заходи з боку ЄЦБ, направлені на стабілізацію європейських суверенів, наприклад, повідомлення про наміри зі скуповування безпосередньо португальських і іспанських облігацій, що надало б підтримку цінам і стабілізувало прибутковість за цими паперами. У даний момент Португалія вже змушена платити більше 5,6% за дворічними паперами, що є рекордом з часу вступу країни в ЄС.

Як відзначив К.Литвин, вчора в якийсь момент в останні дві години торгів індекс DJIA знизився на 9% з незрозумілих причин. Ходять чутки, що обвал став результатом помилки трейдера або наслідком продажів комп`ютеризованими торговими системами. За підсумками торгів індекс S&P 500 впав на 3,2% до 1128 пунктів, індекс DJIA втратив 3,2%, закрившись на рівні 10520 пунктів, відбивши 5% від піку падіння.