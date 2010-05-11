Фондовий ринок Польщі почав вівторок зниженням індекса WIG20

Варшава. Головний індекс Варшавського фондового ринку WIG20 після ривка на 5% у понеділок у вівторок відкрився зниженням.

Як передає кореспондент УНІАН в Польщі, котирування "блакитних" фішок відкрилися на рівні 2439,04 пунктів, що на 0,8%.

У перші хвилини торгів WIG20 котирувався в районі відкриття.

Як повідомляв УНІАН, польські "блакитні" фішки учора виросли завдяки ейфорії на світових фондових ринках, яка викликана інформацією про створення стабілізаційного фонду для країн єврозони на 750 млрд. євро.

Минулий тиждень, який WIG20 почав рекордним майже 4% обвалом, він закінчив 9% мінусом.

Довідка УНІАН. Перший обвал фондового ринку Польщі після безперервного зростання з лютого минулого року стався наприкінці січня - початку лютого 2010 року, після якого в березні індекс швидко відпрацював втрати, що дозволило йому в середині квітня, уперше за останні 14 місяців, пробити рівень 2,6 тис. пунктів.

У лютому минулого року WIG20 досяг дна на рівні близько 1,3 тис. пунктів, до якого головний індекс ринку скочувався з історичного 3,9 тис. пунктового максимуму в листопаді 2007 року.