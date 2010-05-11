Експерт: українські єврооблігації подорожчали

Українські єврооблігації у понеділок, 10 травня, виросли в ціні.

Про це повідомляють в аналітичному огляді інвестиційної компанії Phoenix Capital, переданому агентству УНІАН.

Як зазначають аналітики, у понеділок на українському ринку було тихо через офіційний вихідний. Незважаючи на низькі обсяги торгів, суверенні випуски додали 1-1,5 пункту. "Нафтогаз" також підріс. У корпоративному секторі обсяги торгів були невисокими, а угоди укладали тільки за паперами МХП і ДТЕК, які виросли на понад 2 пункти.

У огляді також сказано, що на російському ринку торги в понеділок відкрилися зростанням базових паперів на 1 пункт. Інші суверенні випуски закрилися ще більшим зростанням на тлі високої активності з боку покупців. У корпоративному секторі лідерами зростання стали "Газпром" і ВТБ. Інші російські папери показали гірший результат, хоча на ринку переважали покупці.