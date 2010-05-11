Експерт: світові біржі зросли на створенні фонду допомоги країнам ЄС

Світові біржі виросли у понеділок, 10 травня, на створенні фонду екстреної допомоги країнам Європейського Союзу.

Про це сказав у коментарі агентству УНІАН стратег компанії Astrum Investment Management Костянтин ЛИТВИН.

За його словами, "у понеділок світові фондові і сировинні ринки відскочили з двомісячних мінімумів після ухвалення рішення про створення фонду екстреної допомоги у розмірі 750 млрд. євро для надання прямих кредитів країнам Євросоюзу". ЄС прагне заспокоїти утримувачів європейських суверенів, проте, на цей момент країнам - членам ЄС ще належить наповнити цей фонд, який знаходитиметься під керуванням ЄЦБ. У разі необхідності ЄЦБ викуплятиме держоблігації, тим самим запобігаючи кризі ліквідності і надаючи підтримку цінам суверенів. Ринки відреагували на цю новину дуже позитивно, і спреди за CDS на європейські суверени в понеділок різко впали.

Як сказав стратег, учора сильно зміцнився євро, а промислові метали подорожчали на понад 3%. За підсумками понеділка індекс S&P 500 виріс на 4,4% до 1159 пунктів, а індекс DJIA піднявся на 3,9% до 10785 пунктів. Нафта за підсумками торгів на NYMEX подорожчала на 1,7 долара - до 76,8 долара за барель марки WTI на тлі падіння долара.

К. ЛИТВИН додав, що макроекономічна статистика також потішила: у п'ятницю в США вийшли дані про безробіття за квітень. У квітні створили 290 тис. робочих місць, що на 100 тис. вище від ринкових очікуваннь. Рівень безробіття виріс до 9,9%, що насправді є позитивним явищем.

"Справа у тому, що коли безробітний не може знайти роботу і перестає її шукати, то він перестає бути безробітним в плані статистики. Створення робочих місць і збільшення безробіття вказує на відновлення ринку праці і означає, що у безнадійних безробітних з'явилася надія знайти роботу і вони почали її шукати, збільшивши цим самим загальну кількість безробітних у пошуках роботи", - пояснив стратег.