Від розміщення ОВДП до бюджету вдалося залучити 453 млн. грн.

За результатами аукціону з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), який відбувся у вівторок, 11 травня, до бюджету вдалося залучити 453,157 млн. грн. Про це йдеться в повідомленні, оприлюдненому на сайті Міністерства фінансів України.

На аукціоні продали папери з терміном погашення: 11 серпня 2010 року на 73,1 млн. грн. під 11% річних, 16 лютого 2011 року на 68,199 млн. грн. під 13%.

Кошти в сумі 311,853 млн. грн. отримані від продажу ОВДП з терміном погашення 17 липня 2013 р., будуть спрямовані до Стабілізаційного фонду для фінансування заходів з підготовки і проведення в Україні фінальної частини Чемпіонату Європи 2012 з футболу.

Мінфін відмінив раніше анонсоване розміщення паперів з терміном погашення 21 березня 2012 року.

Як повідомлялося, за інформацією Національного банку України, за результатами розміщення на первинних аукціонах ОВДП до Державного бюджету України в квітні надійшло коштів на загальну суму 4,426 млрд. грн. (з початку року - 18,067 млрд. грн.).

Усього з початку 2010 року Міністерство фінансів України здійснило розміщення ОВДП (з урахуванням паперів, випущених з метою докапіталізації) на загальну суму 24,457 млрд. грн. У квітні випуск ОВДП з метою докапіталізації не здійснювали.